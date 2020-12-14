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Водитель BMW опрокинулся на прямой дороге, пытаясь выполнить обгон. На авто три шины из четырех — летние

14.12.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу, 12 декабря, около 6:45, на 6-м км автодороги Гоза — Островец — Ошмяны опрокинулся BMW. Участок трассы, где случилось ДТП, совершенно прямой. Но 30-летний водитель BMW неудачно выполнил попытку обгона: не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, в результате ДТП пострадали водитель и 37-летняя пассажирка BMW. Оба участника аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

— К слову, ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Права управления транспортными средствами житель города Ошмяны лишен в сентябре 2019-го на 3 года, а транспортное средство было оборудовано тремя летними шинами и одной зимней, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП назначена проверка.

Водитель BMW опрокинулся на прямой дороге, пытаясь выполнить обгон. На авто три шины из четырех — летние

Согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

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В субботу, 12 декабря, около 6:45, на 6-м км автодороги Гоза — Островец — Ошмяны опрокинулся BMW. Участок трассы, где случилось ДТП, совершенно прямой. Но 30-летний...
 
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