Жители Лебяжьего установили во дворе елку, но коммунальщики ее тут же увезли

Источник материала: Onliner

Все выходные жители Лебяжьего наслаждались своей новой инициативой: на площадке между домами №125 и 127 по проспекту Победителей установили большую и пушистую искусственную елку. А почему бы и нет — всего через полмесяца наступит Новый год. «У нас на площади Победителей уже выросла новогодняя елочка. Приходите украшать. В Лебяжьем начинается предновогодняя праздничная суета!» — написал администратор местного Telegram-канала и реакция жителей не заставила себя долго ждать. Взрослые и дети вышли во двор, чтобы вместе вдохнуть праздничное настроение в свой квартал.





Сама елка, игрушки, мишура — все приобреталось за деньги минчан, как говорится, ни копейки бюджетных средств не потрачено, а город стал краше. Елка ведь и вправду вышла отличная. «Завтра с самого утра работает наша новогодняя елочка. Приводите детей, друзей. Фотографируйтесь. Рассылайте фото знакомым», — рассчитывали, что смогут насладиться плодами своего труда, минчане.





Но как бы не так. С самого утра во двор приехали коммунальщики в сопровождении людей в форме и за считаные минуты утащили елку вместе со всеми украшениями в грузовик. Теперь и в Минске есть похититель Рождества.

«То есть елки теперь под запретом?», «Это же воровство, надо обращаться в милицию!» — обсуждают происшествие жители Лебяжьего, пребывающие в недоумении. Минчане также успели дозвониться в администрацию района, где им логично посоветовали обращаться за помощью к правоохранителям.

В «Зеленстрое Центрального района» Onliner подтвердили, что елку действительно увезли их сотрудники:

— Подобные вещи должны согласовываться с администрацией района. Мы убираем все, что не согласовано. Если жильцы обратятся в администрацию, она подпишет разрешение, будут документы — ради бога, никто ничего трогать не будет.