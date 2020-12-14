Источник материала: Хартия'97

Польша — единственная крупная страна ЕС, где увеличилась занятость населения 14.12.2020, 11:13

Фото: charter97.org

Уровень занятости населения в стране за год вырос на 0,5%.

Польша — единственная крупная страна Европейского союза, где занятость увеличилась за последний год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. О росте на 0,5% сообщает Евростат, на который ссылается Информационный центр правительства Польши, сообщает «Польское радио» .

Также рост уровня занятости отмечен в Люксембурге — на 1,9% и на Мальте — на 2,4%.

В таких странах, как Швеция, Дания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Чешская Республика, Австрия, Словения, Хорватия, Греция и Кипр, зарегистрировано снижение занятости менее чем на 2%.

Более сильный рост безработицы отмечен в Финляндии, Латвии, Литве, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Италии, Франции и Португалии.

Самая тяжелая ситуация в Европейском союзе на рынках труда Испании и Эстонии. Там рост безработицы составил 5% и 4,7% соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .