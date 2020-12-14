Источник материала: Хартия'97

Студенты Академии управления вышли на акцию протеста 14.12.2020, 11:10

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «отчислено» , студенты Академии управления вышли на акцию с требованием ввести дистанционное обучение.

Отметим, что часть вузов Беларуси уже перешла на дистанционное обучение из-за эпидемии COVID-19.

Однако некоторые высшие учебные заведения до сих пор требуют от студентов приходить на занятия.





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