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Студенты Академии управления вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Студенты Академии управления вышли на акцию протеста
Фотофакт.
Как сообщает Telegram-канал
Отметим, что часть вузов Беларуси уже перешла на дистанционное обучение из-за эпидемии COVID-19.
Однако некоторые высшие учебные заведения до сих пор требуют от студентов приходить на занятия.
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