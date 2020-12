Почему бизнесмены попадают под санкции Запада и как этого избежать

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта cis.jewsforjesus.org

На фоне общественно-политической турбулентности в Беларуси бизнес активно обсуждает введение экономических ограничений (санкций) со стороны западных стран в отношении государственных и частных предприятий. Кого это в действительности может коснуться и какую роль в этом могут сыграть публикации о вас в СМИ?

О видах экономических санкций, их влиянии на бизнес и о том, как США и ЕС используют информацию о предпринимателях из открытых источников — рассказали юристы компании REVERA Дмитрий Архипенко и Александр Стружко.

Дмитрий Архипенко Управляющий партнер адвокатского бюро REVERA Александр Стружко

Юрист судебной практики адвокатского бюро REVERA

— До последнего времени среди представителей белорусского бизнеса существовала уверенность, что если не заниматься поставками товаров военного или двойного назначения и не вести бизнес, непосредственно связанный с политическими фигурами, то санкции тебя не коснутся. К сожалению, на практике это работает по-другому.

Уже не секрет, что экономические ограничения могут вводиться как с политической целью (воздействие на власть в другой стране), так и с коммерческим интересом — для подавления конкурентов или ослабления местных игроков на рынке. Поэтому в последние несколько лет в мировой практике обычным явлением стало применение экономических санкций в отношении частных компаний и физических лиц.

Об этом свидетельствует накопленный опыт ЕС и США по введению экономических санкций. К примеру, в отношении Республики Беларусь экономические санкции вводились после президентских выборов в 2010 году, причем как против конкретных физических лиц , так и против компаний . Наиболее известными примерами государств, в отношении которых были введены экономические санкции ЕС и США, также являются Российская Федерация, Иран, Куба и Сирия.

Рассмотрим один из ключевых информационных источников, которыми руководствуются при введении санкций, — публикации (в т.ч. недостоверной информации) в СМИ. Публикации в СМИ могут быть совершенно разными:

Намеренные массовые вбросы информации в СМИ

Конспирологические версии лиц, названных экспертами

Некорректные публикации в СМИ, которые дублируются и выдаются за новый материал, использование высказываний подсанкционного лица и прочее.

Виды санкций и как они влияют на бизнес

К юридическим и физическим лицам могут быть применены:

«Вторичные санкции» (англ. — secondary sanctions). Они направлены исключительно на компании и физических лиц, которые хотя и не подпадают сами под объект введения санкций, тем не менее косвенно «связаны с политическим режимом».

Так называемые «секторальные санкции» (англ. — sectoral sanctions), которые вводятся в отношении конкретных компаний, действующих в определенных отраслях экономики: энергетики, промышленности, сферы высоких технологий и иных. В результате введения данного вида санкций запрещается или ограничивается сотрудничество физических и юридических лиц ЕС или США с подсанкционными компаниями.

Сфера действия экономических санкций, как правило, конструируется индивидуально в зависимости от поставленных целей (изменить политический курс, прекратить нарушение прав граждан, демократических принципов и др.), а также способов их достижения в отношении каждой конкретной страны.

Наиболее распространенными видами санкций являются следующие:

1. Торговое эмбарго: полный запрет для лиц и компаний из ЕС (США) на совершение любых операций (покупки, продажи, экспорта и импорта) в отношении всех или определенных товаров (часто это вооружение или нефтегазовые продукты), исходящих из подсанкционного государства или поступающих на территорию такого государства

Запрет подсанкционным лицам на перемещение по территории ЕС или США

Запрет на импорт (экспорт) всех или определенных товаров или услуг в отношении подсанкционных лиц

2. Ограничение в отношении подсанкционных лиц на распоряжение активами (замораживание активов), в том числе наличными деньгами, акциями, средствами на счетах, движимым и недвижимым имуществом

3. Ограничение хозяйственных операций (поставка, оказание услуг, инвестирование, кредитование, займы и др.) между компаниями и физическими лицами определенных государств.

С учетом всего разнообразия санкционных инструментов в «арсенале» иностранных государств, введение определенных видов экономических санкций может фактически вызвать невозможность ведения бизнеса. В том числе осуществления хозяйственных операций (поставок или оплаты товара), привлечения дополнительного финансирования (инвестиций), а также распоряжения акциями, иными ценными бумагами и прочими активами.

При этом замораживание активов — это не конфискация, оно не лишает права собственности, но ограничивает права пользования и распоряжения такими активами (в т.ч. нельзя снять деньги со счета, продать акции компании, продать или сдать в аренду недвижимое имущество и так далее).



Фото с сайта livejournal.com

Кто и как регулирует введение санкций ЕС и США

В рамках ЕС, как правило, исполнительным органом, уполномоченным разрабатывать и вводить санкции, является Совет ЕC (The Сouncil of the EU) и Европейская комиссия (European Commission). В США роль такого органа принадлежит в основном президенту и Департаменту по контролю иностранных активов (OFAC).

Порядок и основания введения санкций установлены специальными нормативными актами. В ЕС главное место среди них занимает Договор о функционировании ЕС и Руководящие принципы по реализации и оценке санкций в рамках Общей внешней политики и политики безопасности, на основании которых принимаются отдельные решения и регламенты Совета ЕC.

Также Совет ЕС 7 декабря 2020 принял Регламент № (EU) 2020/1998 по вопросу применения ограничительных мер в случае существенного нарушения прав человека.

В США порядок введения санкций частично регулируется на федеральном уровне (к примеру, Trading With the Enemy Act, International Emergency Economic Powers Act 1977 и Export Administration Act 1979 ) и частично — путем принятия отдельных актов в отношении конкретной юрисдикции (к примеру, «Глобальный акт Магнитского» ( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ) — в отношении Российской Федерации.

Но чем фактически руководствуются компетентные органы при введении санкций?

Несмотря на то, что экономические санкции влекут за собой крайне негативные экономические последствия, на практике они часто вводятся без проведения подробного расследования. В Европейском союзе процесс «рождения» санкций выглядит следующим образом:

1. Изначально в СМИ появляется информация о связи конкретных лиц с политическими режимами, их лидерами или государственными органами.

2. Далее компетентный орган (High Representative / Presidency of EU / one of the Member States / Council Secretariat / DG FISMA) при содействии Европейской комиссии собирает и обсуждает информацию. В том числе ту, которая была опубликована в СМИ, вместе с рабочими группами Совета ЕС, созданными в отношении конкретной страны (для Беларуси это Eastern Europe and Central Asia Working Party (COEST)), а также Working Party of Foreign Relations Counsellors (RELEX) и the Committee of Permanent Representatives (COREPER).

При принятии решения может учитываться также иная информация, например, полученная от:

Региональных представительств ЕС

МИД стран — участников ЕС

Институтов, осуществляющих исследования на основании грантов ЕС.

3. По результатам обсуждения предложение о введении экономических санкций подается в Совет ЕС, который и принимает окончательное решение .

При подготовке таких отчетов компетентный орган может зацепиться за отдельные формулировки статей в СМИ. Например, «самый активно развивающийся бизнесмен в отрасли» или «бизнесмен получил исключительную лицензию на определенный проект», что может быть интерпретировано как поддержка со стороны государства.

Кроме этого, могут использоваться рейтинги бизнесменов, к примеру, рейтинг Forbes, а для Беларуси — «Ежедневник» . Более жесткие формулировки, указывающие на «некую связь (финансовую, семейную, дружескую и др.)», «финансовую поддержку», «протекцию» и иные аналогичные сведения, однозначно привлекают внимание и могут повлиять на решение о введении санкций.

Нельзя также исключать и заказных публикаций, использующих более очевидные формулировки, направленные против конкретного лица. Они могут включать в себя избирательное и однобокое представление фактов, вырванных из контекста, ссылки на несуществующие документы или иные источники (интервью, фото- и видеоматериалы и др.). К примеру, в подобных публикациях могут использовать фотографию плохого качества, где якобы опознают то или иное лицо на совместном семейном мероприятии какого-нибудь чиновника.

Также стоит учитывать, что журналисты, очевидно, не всегда намеренно публикуют недостоверную информацию. Публикации могут быть основаны в том числе на слухах (фейках), ранее опубликованных в других СМИ (в том числе «желтых» СМИ с сомнительной репутацией). Будучи однажды опубликованной в СМИ, одна статья может быть много раз перепечатана, и в итоге недостоверная информация распространяется уже бесконтрольно. Если статья сохраняется в доступе, ее могут перепечатать еще раз через какой-то промежуток времени или вспомнить при появлении нового инфоповода.

Подытожим. Публикации в СМИ — один из существенных факторов, который может повлиять на принятие решения Советом ЕС о включении лица в санкционный список.



Фото с сайта eurasia. expert

Разбор полетов: примеры введения санкций против бизнеса

Как правило, решение о введении санкций принимается максимально внезапно и без предварительного получения объяснений подсанкционного лица. Последнее лишь уведомляют о принятом решении.

Нередко в СМИ можно встретить заблуждения, что списки лиц, в отношении которых принимаются санкции, бывают закрытыми, т.е. не публикуются в открытом доступе. Однако это не так: к примеру, списки лиц под санкциями ЕС полностью открыты и публикуются в Official Journal of the European Union, как это было сделано, к примеру, с пакетом санкций в отношении Беларуси от 6 ноября 2020 года ( Council Regulation (EU) 2020/1648 ).

Если список закрытый, то теряется смысл введения санкций, так как европейские компании не будут знать, с кем и в каких пределах они могут работать.

Как правило, письменное обоснование введения санкций против того или иного лица указано в самом решении компетентного органа. Однако зачастую формулировки, используемые в обосновании, весьма краткие и не информативные: из них не следуют четкие основания введения санкций.

Например, из таких формулировок, как «за осуществление деятельности в секторе энергетики России» (for operating in the energy sector of the Russian Federation), «имеет тесные личные отношения с президентом Путиным» (has close personal ties to President Putin), «тесно связан с украинскими сепаратистами» (closely linked to Ukrainian separatists), «один из известных приближенных президента Путина» (one of President Putin’s known close associates), едва ли можно однозначно понять, на каком конкретно основании к лицу были применены экономические санкции.

Дальше разберем наиболее яркие примеры, когда введение санкций против конкретного лица было основано на информации, опубликованной в СМИ.

1. В отношении российского олигарха Олега Дерипаски OFAC США ввел экономические санкции на основании двух основных обстоятельств.

Во-первых, 29.01.2018 OFAC США составило отчет в соответствии со ст. 241 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA), в котором содержались списки «олигархов, которые в определенной степени связаны с политическим режимом в Российской Федерации». Важно отметить, что сам OFAC подтвердил , что источником информации для составления данного отчета были публично открытые источники, т.е. СМИ (англ. — publically available sources). Часто такими источниками служат издания, аналогичные Forbes (например, в 2018 году под санкции OFAC США попало 9 богатейших русских олигархов, по сведениям Forbes).

, что источником информации для составления данного отчета были публично открытые источники, т.е. СМИ (англ. — publically available sources). Часто такими источниками служат издания, аналогичные Forbes (например, в 2018 году под санкции OFAC США попало 9 богатейших русских олигархов, по сведениям Forbes). Во-вторых, в марте 2017 года американское издательство Associated Press опубликовало статью, в которой говорилось про отношения бывшего партнера Дональда Трампа по его предвыборной кампании Пола Манафорта с российским правительством, с указанием на связь Пола Манафорта и Олега Дерипаски. Позднее на основании данной статьи было вынесено решение окружным судом штата Колумбия по делу Deripaska v. Associated Press. На суде Олег Дерипаска пытался опровергнуть недостоверную информацию. Однако факты, зафиксированные в решении и в указанной статье, наряду с иными обстоятельствами в итоге повлияли на решение OFAC о включении Олега Дерипаски в санкционный список.

2. Имя другого российского олигарха — Аркадия Ротенберга — также попало в санкционные списки, в том числе по следующему основанию (цитата решения суда ЕС): «Господин Ротенберг — давний знакомый президента Путина и его бывшего спарринг-партнера по дзюдо. Он развил свое состояние во время пребывания на посту президента Путина. Он пользовался благосклонностью российских руководителей при заключении важных контрактов с российским государством или государственными предприятиями. Его компании, в частности, получили несколько весьма выгодных контрактов на подготовку Олимпийских игр в Сочи».

Дело суда ЕС № T‑720/14 от 30 ноября 2016 года доступно по ссылке .

3. Еще одним примером служит введение санкций в отношении Юрия Ковальчука. Здесь приведено следующее обоснование (цитата с официального сайта OFAC):

«близкий советник президента Путина был также отмечен в качестве (англ. — has been referred to as) одного из „кассиров“ (англ. — cashier) Путина».

Очевидно, что подобные подробности личной жизни и ведения бизнеса Аркадия Ротенберга и Юрия Ковальчука могли появиться во сфере внимания компетентных органов после их публикации в СМИ.

4. В отношении бизнесмена Самира Хассана (Samir Hassan) санкции были введены за «связь с должностными лицами режима в Сирии». Однако фактическим основанием введения санкций являлись, в числе прочего, статья от 3 марта 2014 года в документе, называемом «Сирийский отчет» (англ. — Syria Report), и статья в издании Syriandays, в которых упоминалось имя бизнесмена и были описаны такие обстоятельства, которые в итоге позволили Совету ЕС сделать вывод о его «связи с режимом».



Фото с сайта russian.rt.com

Какие выводы следует сделать

Однажды опубликованные в СМИ сведения о связи физического лица или компании с политическим режимом могут повлиять на решение органа, ответственного за составление санкционных списков.

Рекомендации. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо проводить постоянный мониторинг открытых источников и СМИ на предмет недостоверных публикаций. Если журналист просит дать комментарий, стоит отвечать недвусмысленно, корректно и оперативно.

В случае публикации потенциально опасной для репутации информации нужно реагировать быстро (желательно в день, когда стало известно о публикации) и использовать доступные законные инструменты.

Кроме этого:

1. В первую очередь, необходимо взаимодействовать непосредственно со СМИ, в том числе:

Требовать опровергнуть недостоверную и порочащую репутацию информацию, размещенную в СМИ (включая интернет-ресурсы), путем размещения опровержения и удаления опровергнутой информации

Просить опубликовать ответ, в случае если информация ущемляет права или законные интересы лица.

Крайне важно в каждой конкретной ситуации разграничивать недостоверные сведения (в т.ч. порочащие деловую репутацию) от просто оценочных суждений (к примеру, «беспокойный бизнесмен»), которые иногда могут рассматриваться как оскорбления.

2. Дополнительно можно использовать следующие инструменты:

Реализация права на забвение (англ. — right to be forgotten), в соответствии с которым операторы поисковой системы (например, Google, Яндекс) прекращают выдачу ссылок на неактуальную и недостоверную информацию по заявлению заинтересованного лица. При этом сама статья сохраняется, но доступ к ней возможен только по прямой ссылке на ресурс. Право на забвение предусмотрено в законодательстве ЕС и некоторых других стран, к примеру, Российской Федерации, однако отсутствует в Беларуси.

Взаимодействие с органами, уполномоченными отменить решение о введении санкций и исключить лицо из санкционных списков (англ. — de-listing).

В случае получения отказа от таких органов, лицо, в отношении которого были введены санкции, имеет право на обжалование решения о введении санкций в соответствующем суде ЕС или США.

Стоит помнить, что перед принятием каких-либо мер необходимо оценить все риски, поскольку необдуманное действие, включая эмоциональное заявление, попытка «договориться» с журналистами или оказать давление через административный ресурс, может повлечь так называемый эффект Стрейзанд, то есть вызовет лишь больший ажиотаж в СМИ и распространение недостоверной информации.

Читайте также