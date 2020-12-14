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Отток валютных вкладов населения из банков РБ в октябре составил около $100 млн.

14.12.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За 4 месяца кампании гражданского протеста, начиная с августа 2020 года, население Беларуси вывело из банков $1,26 млрд. В ноябре отток срочных валютных вкладов населения составил $72,157 млн.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за ноябрь 2020 года снизился на $72,157 млн. или 1,52% и на 1 декабря 2020 года составил $4,6684 млрд. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $1,547 млрд. или 23,90%, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем переводных вкладов населения в валюте в ноябре 2020 года вырос на $6,593 млн. или 0,56% и на 1 декабря 2020 года составил $1,1736 млрд. С начала года объем переводных вкладов в валюте снизился на $148,17 млн. или 11,21%.

Общий объем валютных вкладов населения в ноябре 2020 года снизился на $65,564 млн. или 1,11% и на 1 декабря 2020 года составил $5,842 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $1,696 млрд. или 22,5%.

 
 
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За 4 месяца кампании гражданского протеста, начиная с августа 2020 года, население Беларуси вывело из банков $1,26 млрд. В ноябре отток срочных валютных вкладов...
 
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