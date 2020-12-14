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Такого вы еще не видели: Водянова привезла семью в Россию на ледоколе

14.12.2020 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супермодель Наталья Водянова удивила поклонников: "русская золушка" отправилась в большой тур по России, чтобы показать своим детям-европейцам, их настоящие корни.

Новость о семейном путешествии Водяновой появилась недавно. Модель решила совместить приятное с полезным: повидать родных и рассказать детям историю России. Заодно она решила сняться в видеодневнике, создателем которого выступил историк и режиссер Михаил Зыгарь.

Водянова привезла детей в родной Мурманск: в город семья прибыла в лучших традициях северного порта - на огромном ледоколе.

Праздничное путешествие началось с Арктики, точнее - с поселения Териберка, которое прославилось после фильма "Левиафан". Оттуда на ледоколе под названием "Ленин", модель и ее старшие дети отправились на родину Водяновой. Во время поездки дети устроили соревнование по шахматам, а сама модель прослушала лекцию о истории экипажа и с интересом осмотрела ледокол.

Судя по кадрам, которыми модель поделилась в Instagram, ее семья надолго запомнит это путешествие: на фотографиях укутанные в теплые шапки и шарфы наследники отогреваются чаем и засыпают в одежде.

Напомним, что Водянова и французский предприниматель Антуан Арно поженились, причем сделали это после девяти лет отношений. Пара растит пятерых детей: двух общих и трех от первого брака модели с британским аристократом Джастином Портманом.

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Теги: Новости
 
 
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Путешествие семьи супермодели началось крайне необычно, но запомнилось навсегда: холода, снега и родной город Мурманск.
 
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