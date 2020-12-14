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Такого вы еще не видели: Водянова привезла семью в Россию на ледоколе
14.12.2020 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супермодель Наталья Водянова удивила поклонников: "русская золушка" отправилась в большой тур по России, чтобы показать своим детям-европейцам, их настоящие корни.
Новость о семейном путешествии Водяновой появилась недавно. Модель решила совместить приятное с полезным: повидать родных и рассказать детям историю России. Заодно она решила сняться в видеодневнике, создателем которого выступил историк и режиссер Михаил Зыгарь.
Водянова привезла детей в родной Мурманск: в город семья прибыла в лучших традициях северного порта - на огромном ледоколе.
Праздничное путешествие началось с Арктики, точнее - с поселения Териберка, которое прославилось после фильма "Левиафан". Оттуда на ледоколе под названием "Ленин", модель и ее старшие дети отправились на родину Водяновой. Во время поездки дети устроили соревнование по шахматам, а сама модель прослушала лекцию о истории экипажа и с интересом осмотрела ледокол.
Судя по кадрам, которыми модель поделилась в Instagram, ее семья надолго запомнит это путешествие: на фотографиях укутанные в теплые шапки и шарфы наследники отогреваются чаем и засыпают в одежде.
Напомним, что Водянова и французский предприниматель Антуан Арно
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Путешествие семьи супермодели началось крайне необычно, но запомнилось навсегда: холода, снега и родной город Мурманск.
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