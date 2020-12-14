Вопрос скорее политический: эксперт об отправке Кондрусевича на пенсию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек - Sputnik. Ситуация с выходом на пенсию и возвращением в Беларусь главы белорусских католиков митрополита Минско-Могилеского архиепископа Тадеуша Кондрусевича имеет определенны политический аспект, уверен эксперт в области религиоведения.

Архиепископ Кондрусевич с августа 2020 года не может въехать в Беларусь. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после выборов, митрополит "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

На прошлое неделе появилась информация, что Кондрусевичу приходит время просить Папу Римского отпустить его по возрасту на пенсию.

"Я думаю, что в настоящее время идет достаточно интенсивная работа белорусской и ватиканской дипломатии по вопросу о том, кто в ближайшем обозримом будущем будет назначен вместо архиепископа Кондрусевича. Это вовсе не означает, что это произойдет на следующей неделе или в начала 2021 года. Но вопрос о новом архипастыре белорусских католиков уже стоит на повестке дня даже из-за возраста нынешнего митрополита", - данное мнение высказал Sputnik эксперт-религиовед.

Этот посыл также подтверждают и встречи, которые проводит новый представитель Ватикана в Беларуси.

"Нунций встречался с руководством МИД. Он мог встречаться и с вице-премьером, который курирует вопросы конфессий, могли быть встречи и в администрации президента. Потому вопрос по митрополиту Кондрусевичу очень чувствительный для всех сторон - и для Ватикана, и для официального Минска", - сказал собеседник агентства, отослав к "достаточного жестким высказываниям президента Лукашенко" о митрополите.

Канонический предел

В свою очередь в Римско-католической церкви в Беларуси пояснили ситуацию с тем, что митрополит Кондрусевич собралься писать заявление на имя понтифика.

"По каноническому праву в 75 правящий епископ должен просить об отставке. Ему могут продлить на пару лет его служение, но это редко бывает", - так заявили Sputnik понедельник в РКЦ в РБ.

По словам собеседника агентства, "это обычная ситуация, ничего форс-мажорного в ней нет". Вместе с тем в РКЦ в РБ отказались назвать говорить о том, кого могут назначить вместо митрополита Кондруевича.

"Это все в воле Божей, Святой Отец будет решать, кого направить в Беларусь", - сказали в РКЦ.

Практика написания заявлений о выходе на пенсию в 75 лет существует и в православной церкви.

75 лет митрополиту Кондрусевичу исполнится 3 января 2021 года. Он родился в деревне Одельск (Гродненская область) в семье этнических поляков. Хотел стать учителем физики и математики, но ушел из Гродненского пединститута из-за того, что посещал церковь. В 1970 году окончил с отличием энергомашиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. В 1981 году — с отличием Каунасскую духовную семинарию. 1 мая 1981 года был рукоположен во священники.

Что с паспортом?

Архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта . МВД заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. В октябре департамент по гражданству и миграции МВД направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

Ответа на запрос МВД Беларуси по поводу гражданской принадлежности митрополита Конрусевича пока нет.

"Еще не дала ответ одна страна", - сообщили Sputnik информированные источники в правоохранительных органах.

Индивидуальный указ

Белорусское гражданство митрополит Кондрусевич получил после 2015 года, также было соответствующее государственное решение по поводу его натурализации в Беларуси. Как правило, в указе о получении белорусского гражданства, который кладут на подпись главе государства, находится несколько десятков фамилий. Под митрополита Кондрусевича несколько лет назад сделали отдельный указ.

Католики – вторая по численности верующих религиозная конфессия в Беларуси. Кондрусевич возглавляет белорусских католиков с 2007 года, он был назначен в Беларусь папой римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит Кондрусевич почти 10 лет возглавлял католическую кафедру в Москве.

Читайте также: