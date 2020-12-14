Источник материала: Ежедневник

фото: newyorker.com

Светлана Тихановская рассказала о том, почему не называет себя президентом, как болезненна для ее команды осторожная, с оглядкой на Россию, позиция ЕС в отношении Беларуси и вспыхнут ли протесты в стране с новой силой.

В большом интервью для The New Yorker Светлана Тихановская рассказала, что предпочитает называть себя «лидер демократической Беларуси». «Я решила не называть себя избранным президентом, потому что чувствую, что у меня нет морального права на это. Вся документация по выборам была уничтожена, поэтому я больше не могу получить доказательств. Многие люди просили меня, а некоторые требовали, чтобы я называла себя избранным президентом, но я сторонник правил. Я могу ошибаться, говоря «нет». Некоторые называют меня лидером оппозиции, но это неточно, потому что нас большинство. Я думаю, что «лидер демократической Беларуси» — лучшее описание, потому что оно отражает то, что мы пытаемся сделать вместе», - пояснила Тихановская (перевод Tut.by ).

Светлана рассказала также, что европейские лидеры в отношении Беларуси «действуют осторожно, оглядываясь на Россию». «Для нас это болезненно», - признала Тихановская.

«Чаще всего я слышу: «Сделай что-нибудь!» Люди в отчаянии. Наша принципиальная позиция ненасилия немного сдерживает нас. Многие готовы пойти на более решительные действия, штурмовать и захватывать здания. Но я говорю: «Вы можете представить себе кровопролитие?» Я знаю, что люди страдают за решеткой, но, по крайней мере, они живы», - объяснила Светлана Тихановская. Поэтому тактика ее команды – «привлечь к себе внимание всего мира».

Тихановская признала, что многие чувствуют сильное разочарование: «Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, что они не могут стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они и выражают свою озабоченность и солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать. Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это идет очень медленно и сложно. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. Для нас это болезненно. Каждый раз, встречаясь с главами государств, я стараюсь передать эту боль. Мы стараемся рассказать им о невинных людях, которые сидят за решеткой, и об унижениях, которым они подвергаются. Мы пытаемся апеллировать к их совести, говоря: «Вы провозглашаете верховенство прав человека и видите, что происходит в соседней стране. Но все, что вы делаете, — это выражаете озабоченность. Как такое возможно?».

Тем не менее, уверена Тихановская, «уход Лукашенко — это вопрос времени, может быть, года».

«Путин — сообразительный политик, и он должен понимать, что Лукашенко — политический банкрот, - отметила Тихановская. - Будь то экономическое давление или что-то еще, люди скоро перестанут его терпеть. Да, люди устали, и, может быть, они перезимуют спокойно, чтобы не попасть в тюрьму замерзшими и мокрыми. Но весной протест снова вспыхнет».

Что касается новых выборов, то участвовать в них Светлана Тихановская не намерена. «Я — нет. Мы говорим о парламентской республике или о парламентско-президентской системе, в которой президент играет церемониальную роль. Кроме того, страна будет в экономическом дерьме, простите за мой французский. Нам понадобится президент, имеющий опыт в экономике, политике, стратегии. Я не должна этого говорить, но это явно не я, - объяснила она. - У нас в Беларуси есть люди, в том числе среди политзаключенных, которые достойны быть на этой должности. Люди сделают свой выбор. И тогда, даже если дела пойдут не так, как мы хотим, мы все разделим ответственность, потому что это был выбор людей».