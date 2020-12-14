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«Снова я напиваюсь». У одного их главных поп-хитов осени появился клип

14.12.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У одного из главных поп-хитов прошедшей осени, трека «Снова я напиваюсь», теперь появился и клип. В видео его исполнитель Slava Marlow прогуливается по улице, катается на автобусе и заглядывает на тусовку.

В комментариях исполнителя поблагодарили за то, что он не погнался за легкими деньгами и не вставил в видео рекламу алкоголя, а также поиронизировали над качеством ролика. «Единственное, на что хватило бюджета клипа, так это на проезд в метро». А еще пошутили, что весь клип артисту приходится пить воду, ведь, по его собственному признанию, он совсем не пьет алкоголь.

Слава Marlow больше известен работой с Моргенштерном, он работал над его хитами Cadillac, «Пососи» и El Problema, записанным вместе с Тимати. Но в конце 2020 года выпустил свой трек «Снова я напиваюсь», который тоже стал хитом и держался на первых строчках стриминг-платформ.

В 2019 году у него вышел первый альбом Opening (под псевдонимом Manny).

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У одного из главных поп-хитов прошедшей осени, трека «Снова я напиваюсь», теперь появился и клип. В видео его исполнитель Slava Marlow прогуливается по улице, катается на...
 
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