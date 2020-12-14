|
Какие курсы доллара и евро установили обменники
Источник материала: Tut.by
Доллар на торгах 14 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снизился на 0,05% — до 3,0734 рубля, доллар упал на 0,14% (до 2,5299 рубля), а российский рубль вырос на 0,15% — до 3,469 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.32.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, Цептер Банк, Беларусбанк), а ниже всего — 2,535 рубля (Франсабанк, Банк Решение).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в МТБанке — 2,535 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, Банке Решение — 3,075 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, МТБанке, Технобанке, Абсолютбанке — 3,07 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)