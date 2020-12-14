Глава БКДП: мы выступаем не за разрыв контракта с Yara, а за соблюдение прав работников «Беларуськалия»

Независимые профсоюзы выступают не за разрыв контракта с норвежской компанией Yara, а за соблюдение прав трудящихся на «Беларуськалии».





Как сообщалось , 10 декабря гендиректор норвежской компании провел переговоры с руководством «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК). Менеджеры Yara также провели переговоры с представителями Белорусского независимого профсоюза и Белорусского конгресса демократических профсоюзов и БНП.

Как заявил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, комментируя итоги недавнего визита генерального директора компании Yara International Свейна Тора Холшера в Беларусь, в связи с ситуацией на «Беларуськалии» Yara уже выступила с обращениями.

«Норвежская компания в основу своей деятельности положила кодекс этики бизнеса, который предполагает соблюдение прав трудящихся партнером, в данном случае белорусским, соблюдение условий и безопасности труда. По одному и второму пункту существуют большие проблемы на «Беларуськалии» — уволены десятки работников за участие в забастовках. Вся международная общественность и норвежская компания считает это нарушением прав трудящихся, ведь они имеют право бастовать, в том числе уходить и в политические стачки», — отметил глава объединения профсоюзов.

Также он отметил проблему с безопасностью труда (за этот год на «Беларуськалии» погибло три человека). «А Yara не безразлично, какой ценой они приобретают калийные удобрения. Если в этой цене и гибель рабочих, конечно, это вызывает большое беспокойство», — пояснил Ярошук.

По его словам, требования норвежской компании полностью совпадают с требованием независимых профсоюзов.

«У нас также совпадает позиция, что касается инструмента давления. Речь идет не о разрыве контракта, а об угрозе разрыва. То есть мы не ставим для себя целью или самоцелью обязательно привести к разрыву контракта. Нам важнее оказывать давление посредством угрозы разрыва и тех потерь, которые может вызвать этот разрыв. А они существенные. Yara покупает 1,5 млн тонн калийных удобрений по хорошей цене — 250 долларов, что выше, чем цена для Китая, Индии и Бразилии. Поэтому мы исходим из того, чтобы использовать все возможности при помощи этого инструмента заставить руководство «Беларуськалия» соблюдать права трудящихся, восстановить уволенных и существенно улучшить условия и безопасность труда на предприятии», — заключил Ярошук.

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