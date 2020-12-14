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В Минске таксист уснул за рулем и врезался в столб — пассажир доставлен в больницу
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля «Яндекс.Такси» произошло накануне утром в центре столицы.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 29-летний водитель не справился с управлением авто и влетел в столб.
По словам таксиста, он уснул за рулем. Ехавшего в авто 20-летнего пассажира «скорая» доставила в больницу.
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Дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля «Яндекс.Такси» произошло накануне утром в центре столицы.
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