В Минске таксист уснул за рулем и врезался в столб — пассажир доставлен в больницу

Дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля «Яндекс.Такси» произошло накануне утром в центре столицы.





Как сообщили в Госавтоинспекции, 29-летний водитель не справился с управлением авто и влетел в столб.

По словам таксиста, он уснул за рулем. Ехавшего в авто 20-летнего пассажира «скорая» доставила в больницу.