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В Минске таксист уснул за рулем и врезался в столб — пассажир доставлен в больницу

14.12.2020 11:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля «Яндекс.Такси» произошло накануне утром в центре столицы.

В Минске таксист уснул за рулем и врезался в столб — пассажир доставлен в больницу

Как сообщили в Госавтоинспекции, 29-летний водитель не справился с управлением авто и влетел в столб.

По словам таксиста, он уснул за рулем. Ехавшего в авто 20-летнего пассажира «скорая» доставила в больницу.

 
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Дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля «Яндекс.Такси» произошло накануне утром в центре столицы.
 
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