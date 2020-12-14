|
Доллар и евро теряют в весе утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 14 декабря.
Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:
Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 14 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)