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Таксисты пытались догнать пьяного водителя, но тот оторвался. Теперь он в больнице после серьезного ДТП
Источник материала: Onliner
Рано утром 13 декабря в милицию поступила информация о том, что на площади Ленина в Мозыре пьяный мужчина сел за руль Peugeot 406 и уехал. Таксисты пытались его остановить, но безуспешно. На поиски Peugeot направились сотрудники Департамента охраны и ОГАИ Мозырского РОВД.
В УВД Гомельской области сообщили, что нетрезвый водитель, заметив милицейские машины, проигнорировал требование об остановке, поданное с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, и поехал дальше.
— На улице Советской он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень островка безопасности, а затем на бетонный парапет, — рассказали в милиции.
Установлено, что за рулем был 35-летний местный житель. В результате ДТП он и 32-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Таксисты пытались догнать пьяного водителя, но тот оторвался. Теперь он в больнице после серьезного ДТП
Рано утром 13 декабря в милицию поступила информация о том, что на площади Ленина в Мозыре пьяный мужчина сел за руль Peugeot 406 и уехал. Таксисты пытались его...
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