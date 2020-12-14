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Таксисты пытались догнать пьяного водителя, но тот оторвался. Теперь он в больнице после серьезного ДТП

14.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рано утром 13 декабря в милицию поступила информация о том, что на площади Ленина в Мозыре пьяный мужчина сел за руль Peugeot 406 и уехал. Таксисты пытались его остановить, но безуспешно. На поиски Peugeot направились сотрудники Департамента охраны и ОГАИ Мозырского РОВД.

В УВД Гомельской области сообщили, что нетрезвый водитель, заметив милицейские машины, проигнорировал требование об остановке, поданное с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, и поехал дальше.

— На улице Советской он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень островка безопасности, а затем на бетонный парапет, — рассказали в милиции.

Таксисты пытались догнать пьяного водителя, но тот оторвался. Теперь он в больнице после серьезного ДТП

Установлено, что за рулем был 35-летний местный житель. В результате ДТП он и 32-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Таксисты пытались догнать пьяного водителя, но тот оторвался. Теперь он в больнице после серьезного ДТП
Таксисты пытались догнать пьяного водителя, но тот оторвался. Теперь он в больнице после серьезного ДТП

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Рано утром 13 декабря в милицию поступила информация о том, что на площади Ленина в Мозыре пьяный мужчина сел за руль Peugeot 406 и уехал. Таксисты пытались его...
 
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