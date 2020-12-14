|
Рогозин о запуске ракеты «Ангара-А5»: «Она летает, черт возьми!!!»
Источник материала: Onliner
Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк был проведен в понедельник. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter успешный запуск словами: «Она летает, черт возьми!!!»
Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме,
«Стартовавшая в 08:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения „Ангара-А5“ в расчетное время — 08:53 мск — принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — отметили в Минобороны России.
Читайте также:
рефлектор Ньютона, диаметр: 406 мм, фокусное расстояние: 1829 мм, относительное отверстие: 1/4.5, Добсона монтировка, окуляры 26 мм
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк был проведен в понедельник....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)