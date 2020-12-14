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Рогозин о запуске ракеты «Ангара-А5»: «Она летает, черт возьми!!!»

14.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк был проведен в понедельник. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter успешный запуск словами: «Она летает, черт возьми!!!»

Рогозин о запуске ракеты «Ангара-А5»: «Она летает, черт возьми!!!»

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Стартовавшая в 08:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения „Ангара-А5“ в расчетное время — 08:53 мск — принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — отметили в Минобороны России.

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Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк был проведен в понедельник....
 
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