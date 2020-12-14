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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске без света остались «Маяк Минска», Dana Mall, бизнес-центр и школа Света нет из-за того, что повреждено высоковольтное оборудование.

Читатели сообщили, что в восточной части города нет света в школе № 61, в жилом комплексе «Маяк Минска», торговом центре Dana Mall и бизнес-центре. В том числе, по словам очевидцев, не работают светофоры.— В «Маяке» третий раз за две недели отключают электричество. Его просто нет по всему району, — сообщает читатель.В «Минскэнерго» сообщили, что света нет из-за того, что повреждено высоковольтное оборудование. И пообещали устранить проблему в течение двух часов.