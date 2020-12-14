|
Пациент с COVID-19 угрожал медикам пистолетом
Источник материала: UDF
Пневматический пистолет, которым житель Малориты угрожал медикам / @skgovby
Инцидент произошел 4 декабря.
«53-летний житель райцентра, находясь по месту жительства, направил в сторону врача и медицинской сестры пневматический пистолет, высказывая угрозы его применения», —
Одна из медиков смогла вызвать подмогу — водителя машины, который их привез. Ему удалось успокоить вооружённого пациента.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. Пока он находится в статусе подозреваемого.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)