Источник материала: UDF



Пневматический пистолет, которым житель Малориты угрожал медикам / @skgovby

сообщили подробности в СК. «53-летний житель райцентра, находясь по месту жительства, направил в сторону врача и медицинской сестры пневматический пистолет, высказывая угрозы его применения», —подробности в СК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пациент с COVID-19 угрожал медикам пистолетом В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РБ.

Инцидент произошел 4 декабря.Одна из медиков смогла вызвать подмогу — водителя машины, который их привез. Ему удалось успокоить вооружённого пациента.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. Пока он находится в статусе подозреваемого.