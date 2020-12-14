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Пациент с COVID-19 угрожал медикам пистолетом

14.12.2020 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пациент с COVID-19 угрожал медикам пистолетом
Пневматический пистолет, которым житель Малориты угрожал медикам / @skgovby
Житель Малориты угрожал медикам, которые пришли его проверить, пневматическим пистолетом. Врач и медсестра пришли к мужчине, чтобы посмотреть, как он соблюдает режим самоизоляции в связи с COVID-19, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел 4 декабря.

«53-летний житель райцентра, находясь по месту жительства, направил в сторону врача и медицинской сестры пневматический пистолет, высказывая угрозы его применения», — сообщили подробности в СК.


Одна из медиков смогла вызвать подмогу — водителя машины, который их привез. Ему удалось успокоить вооружённого пациента.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси. Пока он находится в статусе подозреваемого.
 
 
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РБ.
 
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