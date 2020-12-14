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«Я просто бухал на улице... Можете меня ударить, если хотите». Новый шедевр от МВД

14.12.2020 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МВД продолжает выкладывать удивительные видео с предполагаемыми участниками протеста.

— Я просто бухал на улице... Две судимости. Я очень плохой человек. Отпустите меня домой. Можете меня ударить, если хотите. Честно, я должен за все получить, — говорит мужчина на видео, записанном из милицейского микроавтобуса.

Честно говоря, не очень понятно, что хотели сказать этим «шедевром» авторы ролика. Если показать, что задержанные на акциях сами просят их об избиении, то тогда возникает вопрос: а при чем здесь этот гражданин? Ведь, по его же признаниям, он «просто бухал на улице».
 
 
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