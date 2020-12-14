Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко обратился к Макею и рассказал, как избежать санкций Граждане Беларуси требуют, чтобы в Беларуси вновь заработал закон.

«Граждане Беларуси требуют, чтобы в Беларуси вновь заработал закон. Белорусы требуют это, выходя на мирные акции протеста. Власть нарушает Конституцию, все возможные законодательные акты, массово преследует и репрессирует своих граждан.Международная общественность обязана реагировать, когда в Европе массово нарушаются права человека, — это естественно. Но виновата в этой реакции только нелегитимная власть, которая не хочет соблюдать базовые международные принципы. Да что там, власть не соблюдает даже принципы национального законодательства.Санкции — это механизм давления со стороны международного сообщества, чтобы власть начала придерживаться законов. Конвенцию против насилия Беларусь подписала в 1984 году. Мы согласились, что в ее рамках могут использоваться международные механизмы ответственности: где бы ни было совершено насилие, уголовное дело может быть возбуждено на территории каждой страны — участницы Конвенции. Что мы и видим на примере Литвы. Что мы, надеюсь, увидим в ближайшее время на примере Польши, Швейцарии и других государств.В санкциях виновата сама власть, которая не хочет соблюдать собственное законодательство. Но новые санкции могут быть и не введены. Это зависит от нелегитимной белорусской власти.Я обращаюсь к господину Макею, министру иностранных дел: все в ваших руках. Пойдите к Лукашенко и скажите: давайте заведем все уголовные дела за всех убитых, за все случаи насилия, давайте проведем новые выборы — и не будет никаких санкций».