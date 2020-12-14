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В Минске поставлен официальный рекорд соотношения протестующих и задержанных
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Тысячи людей вышли 13 декабря на улицы Минска и окрестных городов на традиционные воскресные протесты. СМИ насчитали около 120 локальных шествий в Минске, пригородах и городах-спутниках.
Между тем ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании более 300 протестующих при том, что всего общее количество участников акций «не превысило восьмисот человек». Если верить официальным данным, таким образом минские силовики 13 декабря поставили новый рекорд, задержав 1 из 2,6 участников акций. А на свободе оталось гулять всего не более 500 протестующих.
Учитывая постоянные утверждения официальных лиц и пропагандистов, что протесты сдуваются, в следующее воскресенье в Минске на акции должно выйти не более 500 человек. Или кто-то, мягко говоря, говорит неправду.
Напомним, рекорд по задержаниям на воскресных акциях протеста был поставлен 8 ноября. Тогда за решетку в Беларуси попало более тысячи человек. Преимущественно задержания проходили в Минске. Всего же самыми массовыми по задержаниям были первые дни после президентских выборов в Беларуси. Тогда за одну неделю было задержано около 6700 человек.
Всего, с августа 2020 года за протесты в Беларуси, по данным правозащитников, было задержано свыше 31 тысячи человек.
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ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании более 300 протестующих.
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