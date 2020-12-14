|
Фоторепортаж белоруса о летнем биатлоне победил на Всероссийском конкурсе
14.12.2020 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Москве завершился Всероссийский конкурс "Энергия побед", организатором которого вот уже десять лет выступает Олимпийский комитет России совместно с ПАО "Газпром" и Федерацией спортивных журналистов Российской Федерации.
Конкурс давно уже стал открытым: свои работы в Москву присылают и иностранные репортеры. В нынешнем году поступило 317 заявок из 63 регионов РФ и 11 зарубежных стран.
Четверо белорусских журналистов стали победителями в различных номинациях:
Белорус сделал лучший фоторепортаж
В одной из самых престижных: "Лучший фоторепортаж/фоторабота среди иностранных русскоязычных СМИ" авторитетное жюри отметило высшей наградой репортаж белоруса Дениса Костюченко о летнем биатлоне.
Как рассказал Sputnik Денис Костюченко, фотографии, которые он направил в Москву, были сделаны в "Раубичах" во время чемпионата Беларуси по летнему биатлону.
"Мне хотелось не просто качественно сфотографировать соревнования, а рассказать историю: передать динамику, зафиксировать важные детали, эмоции, атмосферу гонок. К тому же люди, как мне представляется, не очень знакомы с летним биатлоном – нужно было показать нюансы. Если высокое жюри выделило мою работу на фоне очень сильных и опытных конкурентов, значит, все получилось неплохо", - отметил Костюченко.
Для него предмет особой гордости, что приз получил из рук мэтра советской и российской фотожурналистики Сергея Киврина.
"Это было очень волнительно, потому что Сергей Владиславович – это легенда, человек, который фотографический "Оскар" – приз World Press Photo получил еще в 80-е годы прошлого века. К тому же он оговорился, что прекращает работу в составе жюри этого конкурса. Я оказался последним, кому он вручил награду", - рассказал Костюченко.
Две страсти: биатлон и фотодело
Фотографией Денис увлекся в третьем классе, когда пошел в кружок при Республиканском доме технического и художественного творчества. Тогда же занялся биатлоном.
Через два года спорт все же победил: нужно было тренироваться буквально каждый день. На творчество времени не оставалось. Но от судьбы не убежишь: через некоторое время все опять сошлось: спорт и фотографирование стали любимыми увлечениями, а теперь уже и профессией.
Юрист по образованию, Костюченко-фотограф давно и плотно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Беларуси, многими федерациями и клубами, информационными агентствами. Его работы отмечались как лучшие на сайтах Континентальной хоккейной лиги и Nikon Russia.
Но самая большая привязанность – стреляющие лыжники: в Белорусской федерации биатлона наполняет информацией сайт, социальные сети. Неоднократно работал на этапах Кубка мира, чемпионатах Европы и мира.
"С удовольствие снимаю и другие виды спорта, понимаю, что происходит на площадке, стадионе или арене, представляю, с какого ракурса, при каком освещении и с какими настройками аппарата лучше всего фотографировать, но биатлон по-прежнему – самый, самый. Ничего не поделаешь: первая любовь", - подытожил Костюченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские журналисты, среди которых фотограф Денис Костюченко, стали лауреатами конкурса Олимпийского комитета России. Смотрите на Sputnik фоторепортаж о летнем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)