Источник материала: Хартия'97

Слесарь «Гродно Азот»: Верю, что произойдут перемены, готов делать для этого все 14.12.2020, 12:19

Фото: ТАСС

События августа настолько потрясли Андрея Погярило, что он не смог больше оставаться в стороне.

Сегодня работники «Гродно Азот» продолжают «откалываться» в забастовку, активно уходят из официального профсоюза и присоединяются к независимому, который с августа вырос в 20 раз – до более 400 членов, передает «Белсат» .

На днях завод покинули последние штрейкбрехеры, хотя выписывали их сюда изначально до Нового года. Руководство «Азота» так и не смогло заменить уволенных специалистов.

Андрею Погярило 29 лет, он работал в цеху «Аммиак-3» слесарем-ремонтником аммиачных установок.

До событий августа Андрей также был полностью аполитичным человеком. 9 августа он случайно оказался в центре города с другом.

«Около 20 часов на площади начался ужас: омоновцы с дубинками начали охотиться на мирных людей. Рядом с нами стояла девочка, ей было лет 18, она получила дубинкой по лицу. Я на руках выносил ее в безопасное место. Когда этот хаос закончился, дорога от Дома связи к церкви была в лужах крови. Это настолько меня потрясло, что я не мог больше оставаться в стороне», – рассказывает Андрей.

На заводе говорят, что им нужен лидер. Вначале таким лидером был инициатор создания забастовочного «Азота» Юрий Равовой. Но из-за давления он вынужден был уехать за границу. Боясь преследования, уже никто не хотел брать на себя лидерство.

«Поэтому все понемногу утихло. Людей, от которых зависит прекращение производства, запугали. На завод приезжали люди из прокуратуры, КГБ, СК. Они говорили: за саботаж и диверсию на предприятии всем грозят большие сроки. Хранилище жидкого аммиака до постройки АЭС было самым опасным местом в Беларуси и близлежащих странах СНГ. Поэтому здесь другие статьи и сроки, это не 10 суток за митинг, это 15-20 лет тюрьмы», – рассказывает Андрей Погярило.

«Я не могу их судить. Но убийства и насилие над людьми они оправдывают тем, что боятся потерять работу – этого я понять не могу», – добавляет Андрей.

Теперь Андрей может судиться и оспорить свои увольнения, произошедшее с нарушениями. Его уволили якобы за прогулы с 1 по 7 октября, но в эти дни он был в ИВС, справка об этом раньше была вполне оправдательным документом. В ИВС же оказался за то, что залез на телевизионную вышку и вывесил на ней бело-красно-белый флаг.

«Есть возможность восстановиться на работе, но при этих властях я не готов возвращаться на предприятие. Ни о чем не жалею. Верю, что произойдут перемены, готов делать для этого все от меня зависящее. Если жизнь заставит, то возможен и вариант отъезда. У меня жена, двое детей. Но не хочу уезжать. Буду оставаться в стране до последнего», – говорит Андрей.

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