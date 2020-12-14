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Ученые обнаружили «двойника» Земли, где может существовать более развитая жизнь

14.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили «двойника» Земли, где может существовать более развитая жизнь

  • 14.12.2020, 12:02
  • 3,619
Ученые обнаружили «двойника» Земли, где может существовать более развитая жизнь

Новое открытие сделано космическим телескопом «Кеплер».

О том, что в нашей галактике есть и другие планеты, которые похожи на Землю, ученые не раз заявляли ранее. Однако новое открытие, сделанное космическим телескопом "Кеплер" дало основания говорить о "двойнике" Земли, который расположен в обитаемой части космоса - это планета Kepler-186f. Об этом пишет издание Express (перевод - apostrophe.ua).

Ученые NASA были потрясены, когда заметили планету, похожую на Землю, в "обитаемой зоне" космоса с помощью космического телескопа "Кеплер". Он был запущен для выявления планет размером с Землю, вращающихся вокруг других звезд в конкретной части региона Земли в Млечном Пути.

Фотометр "Кеплера" постоянно контролировал яркость примерно 150 тысяч звезд основной последовательности в фиксированном поле зрения. Эти данные были переданы на Землю, а затем их проанализировали ученые для обнаружения периодического затмения, вызванного экзопланетами, которые пересекаются со звездой-хозяином.

"Анализируя данные из далекого звездного поля Лебедя, команда Кеплера обнаружила очень перспективную планету, - заявила австралийский астрофизик Джесси Кристиансен. - Мы получили эту новую партию данных с космического корабля. Найденная планета размером с Землю и находится в зоне жизни своей звезды - мы все были чрезвычайно взволнованы".

Планета была найдена внутри Золотистой зоны, пригодной для жизни зоны вокруг звезды, где температура не слишком горячая и не слишком холодная, что достаточно для существования жидкой воды на планете.

"Звезда, вокруг которой она вращается, это карлик М, который примерно вдвое меньше Солнца, краснее и прохладнее. Свет звезды красный, потому океаны будут выглядеть оранжевыми. Растительность на планете может развиваться очень хорошо, потому что там гораздо больше света", - добавила доктор Кристиансен.

Планета Kepler-186f расположена на расстоянии почти 582 световых лет от Земли, а его звезда слишком слаба для современных телескопов или следующего поколения запланированных телескопов, чтобы определить его массу или атмосферу.

Однако открытие ученых окончательно показало, что в населенных зонах есть другие планеты размером с Землю.

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Новое открытие сделано космическим телескопом «Кеплер».
 
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