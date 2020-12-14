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Партизаны знают, как быстро вернуть ощущение праздника
Источник материала: Хартия'97
Партизаны знают, как быстро вернуть ощущение праздника
В разных местах страны появляются национальные флаги.
Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 128-й день.
- Партизаны знают, как быстро вернуть ощущение праздника, пишет телеграм-канал
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В разных местах страны появляются национальные флаги.
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