Морпехи США будут использовать палубные F-35C без авианосцев

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Палубный истребитель F-35C — самая последняя версия наиболее массового самолета пятого поколения в мире, которая пока производится небольшим тиражом. Тем не менее, эта машина имеет несколько важнейших преимуществ для американской авиации, пишет Military Watch.



Фото: wikipedia.org

На вооружение F-35C поступил в феврале 2019 года. Самолет разработали специально для использования с палуб суперавианосцев классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» американского флота. Для версии С характерно усиленное шасси, складывающиеся крылья большего размаха, чем у других вариантов самолета, и крюк для захвата аэрофинишером. С точки зрения стоимости F-35C стоит посередине между стандартным F-35A и версией с вертикальным взлетом F-35B (самым дорогим истребителем в мире).

F-35B разрабатывался в первую очередь для Корпуса морской пехоты США — самолет может использоваться с легкими авианесущими кораблями, такими как УДК класса «Америка» (без аэрофинишеров и катапульт). F-35A — самая первая версия, производимая в больших количествах для авиации США и на экспорт, основное предназначение — работа с сухопутных аэродромов. F-35C на экспорт никогда не поставлялся — в первую очередь потому, что ни одна страна, кроме Штатов, не имеет в своем флоте суперавианосцев.

Помимо возможности работы с палуб авианесущих кораблей, версия С может использоваться с коротких ВПП на суше, чего не умеет F-35A. Если F-35B нужен для замены устаревших реактивных самолетов Harrier II, то F-35С заменят истребители F-18.

Корпус морской пехоты США, получивший первую эскадрилью F-35C в 2020 году, предполагает использовать самолеты на импровизированных аэродромах, которые может развертывать даже в зоне A2AD (ограничения и запрета доступа) вероятного противника. Тормозные крюки могут помочь истребителям комфортно действовать на коротких ВПП, которые менее уязвимы для ракет, быстрее создаются и дешевле, чем полноценные аэродромы.

В планах использования авиации Корпусом морской пехоты указано, что морпехи могут использовать передовые базы вблизи от зон действия ПВО потенциального противника — в первую очередь Китая, Северной Кореи и, возможно, России. Новая концепция окончательно переключает внимание командования корпуса с борьбы против терроризма и повстанческих группировок на противостояние вооруженным силам мощных государств, обладающих значительно большими возможностями.