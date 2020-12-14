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Задержанный в воскресенье журналист Стас Ивашкевич находится на Окрестина

14.12.2020 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич находится в изоляторе на Окрестина, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Задержанный в воскресенье журналист Стас Ивашкевич находится на Окрестина
Фото voguegroup.ru

Сын известного оппозиционного политика Виктора Ивашкевича был задержан в Минске 13 декабря, когда в столице и других городах проходили традиционные воскресные децентрализованные акции протеста (Марш народного обвинения).

Ивашкевич успел сообщить в редакцию, что доставлен в УВД Московского района.

По сведениям БАЖ, во время вчерашних протестов были задержаны три журналиста. В Минске кроме Ивашкевича задержали и доставили в УВД Московского района выпускающего редактора портала onliner.by Николая Градюшко.

Также был задержан фотограф, член БАЖ Геннадий Веретинский, которого доставили в УВД Октябрьского района Минска.

Кроме трех задержанных накануне, сейчас в заключении находятся еще пять журналистов: Катерина Андреев, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич (находятся в СИЗО по уголовным делам); Яна Трусило и Иван Куракевич (отбывают 15 суток административного ареста).

Всего, в списках правозащитников на утро 14 декабря числится 286 задержанных в минувшее воскресенье во время протестов в Минске, Бресте, Смолевичах и Боровлянах.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич находится в изоляторе на Окрестина, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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