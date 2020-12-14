Зимние страсти: как лед доставляет проблемы одним и радует других (видео)

Источник материала: Onliner

Каждый год зима приходит как-то особенно неожиданно, ставя в тупик жителей и коммунальные службы многих городов. Не так давно настоящий ледяной тайфун шокировал российский Владивосток, а на прошлой неделе в каток на Днепре превратилась украинская столица. Скользко было (и есть) и в Минске. Дома-айсберги, массовые ДТП и другие проблемы, которые доставлял людям лед и его производные в последние годы, — в нашей подборке.

В самом начале весны текущего года жители городка Хамбург, штат Нью-Йорк, проснулись в декорациях фильма «Послезавтра». Всего за ночь их дома покрылись толстым слоем наледи. Всему виной сильный ветер. Здания стоят на набережной озера Эри, вода которого из-за штормовой погоды всю ночь попадала на частные особняки. Далее в дело вступал мороз, а результатом стал сюрреалистический пейзаж, который увидели люди после рассвета.

Не задалось однажды утро и для некоторых водителей в канадском Монреале. В декабре 2016 года в сети получило популярность видео, запечатлевшее, как несколько транспортных средств разного формата безуспешно пытаются преодолеть одну из местных улиц. Сильный уклон и гололед привели к ситуации, напомнившей игру в керлинг автомобилями. Их владельцам, очевидно, было невесело, но со стороны ситуация выглядела довольно забавно. К счастью, никто не пострадал.

Впрочем, сильный гололед, особенно в сочетании со снежной бурей, регулярно приводит и к куда более печальным последствиям. На зимних скоростных трассах, особенно в США, из-за неблагоприятных погодных условий часто имеют место массовые ДТП, когда в результате цепной реакции сталкиваются сразу несколько десятков автомобилей. Увы, итогом таких ситуаций бывают и травмы, и гибель участников дорожного движения.

Лед может доставить проблемы даже летом. 30 июня прошлого года, в разгар самого жаркого сезона улицы мексиканской Гвадалахары неожиданно оказались покрыты почти метровым слоем льда. Всему виной ураган и сильнейший град, оставивший настоящие ледяные сугробы. Такого не помнят даже гвадалахарские старожилы.

Гололед на прошлой неделе некоторые находчивые белорусы использовали для катания на коньках. В Канаде, которой тоже не привыкать к ледяным дождям и их последствиям, такой оригинальный способ активного отдыха изобрели еще несколько лет назад.

Ну а ситуация, в которую недавно попала одна юная жительница Киева, и ее упорство знакомы и жителям других городов с подходящим климатом и рельефом. На видео ниже дело происходит в Великобритании, а в комментариях пользователи шутят, что на вершине холма, куда так настойчиво пытаются забраться пешеходы, наверняка находится паб.