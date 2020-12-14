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Власти Беларуси хотят раскочегарить экспорт в Китай с помощью «нового» драйвера

14.12.2020 12:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены увеличить экспорт в Китай за счет роста поставок продовольствия и тем самым снижения зависимости от калийных поставок в поднебесную.

"В торговом сотрудничестве с Китаем отмечу положительную динамику, связанную с изменением структуры белорусского экспорта: расширяется товарная номенклатура, снижается зависимость от экспорта калийных удобрений. Поступательно увеличивается объем поставок в Китай белорусской сельскохозяйственной продукции, которую мы рассматриваем в качестве нового драйвера нашего экспорта", - заявил сегодня первый вице-премьер РБ Николай Снопков.

По его словам, власти добиваются расширения допуска на китайский рынок новых категорий белорусской говядины (!!!), аккредитации белорусского сухого детского питания, увеличения квоты на поставку сахара в Китай.

В отношениях с Китаем власти Беларуси пытаются повторить ту же стратегию, что в свое время пытались выстроить и на российском рынке – компенсировать импорт и/или заимствования (кредиты) поставками белорусской продукции. То есть, за счет административного и дипломатического ресурса решить главную экономическую задачу режима – обеспечить конвертацию белорусского рубля в СКВ.

 
 
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Белорусские власти намерены увеличить экспорт в Китай за счет роста поставок продовольствия и тем самым снижения зависимости от калийных поставок в поднебесную.
 
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