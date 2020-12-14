Серена Уильямс - о неравенстве: Во всем, что мы делаем, есть двойные стандарты









Мне пришлось преодолеть множество вещей, даже просто быть самой собой означало быть другой. Теннис – спорт, где, по крайней мере, поначалу, никто был на меня не похож, здесь нельзя по-настоящему выразить себя, или это воспринимается как что-то плохое. Или можешь сказать что-нибудь, а нельзя даже ругаться, иначе тебя оштрафуют на гейм, что просто безумие.





Я думаю, что главное – всегда быть самой собой, всегда быть скромной и доброй. И это лучшее, что я могу. Мне кажется, в конечном cчете все наладится. Я просто стараюсь быть как можно лучшим человеком. Но, безусловно, во всем, что мы делаем, есть двойные стандарты. Таково общество, в котором мы живем, и требуются поколения, чтобы это изменить.





Я вижу стольких девушек, афроамериканок и темнокожих, это так круто, они добиваются успеха, выигрывают турниры, и это потрясающе. И я всегда поражаюсь, даже нет, я такая: "Окей, это правда благодаря мне?" Потому что я все еще в деле.





Просто кажется, что все произошло так быстро, но очень приятно видеть стольких людей самого разного происхождения, играющих и являющихся частью чего-то особенного, — сказала Уильямс.



