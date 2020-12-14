Художник и власть. Кузьмич о Лукашенко, цензуре и насилии

dw.com Ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Минск . Мужчина спортивного телосложения в одной набедренной повязке становится между рядами спецтехники и толпой протестующих. Руки раскинуты в стороны. Мимо него летят светошумовые гранаты, слышны выстрелы. Кто-то из толпы выкрикивает: "Кузьмич! Молодец!". Так становится известна фамилия смельчака, пишет

Сын музы и "белорусского Рафаэля"

Его зовут так же, как и его отца-художника: Алексей Кузьмич. Кузьмич-старший написал за жизнь более 1000 холстов, воспевая Мадонну. Семейная легенда гласит, что вдохновила его любовь к жене Инессе. Живописец Алексей Кузьмич-старший попал в книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии "Диво". Но и его затронула советская цензура.





В 1975 году он отказался переделывать картины с обнаженной натурой из своей серии "В раю" и подвергся репрессиям.





"Комиссия потребовала, чтобы нагота женщины на полотне была идеологически обоснована. В те времена "ню" должно было оправдываться как баня или, например, купание после сенокоса. Праздно лежащая обнаженная девушка вызывала вопросы. Отец отказался дорисовывать символы классовой принадлежности", - вспоминает Кузьмич-младший.





После этого до распада СССР художник не получал государственных заказов и не проводил выставок, бывало голодал.





Издавая при Лукашенко книгу об отце после его смерти в 2015 году, сын тоже столкнулся с цензурой: "Издательство вырезало большую часть текста и многие фотографии, где отец, по их мнению, был изображен "не с теми людьми".





Чем известен белорусский акционист Кузьмич

Свой главный инструмент - тело, молодой художник развивал долгое время, занимаясь смешанными боевыми искусствами. Считает, что именно спорт дал ему ментальную закалку и навыки купирования страха и боли во время акций. В акционизме Кузьмич симпатизирует революционным авангардистам и читает лекции на тему политического акционизма Беларуси.





Сам Алексей некоторое время делал инсталляции и видео, затем перешел к искусству прямого действия. Художник подчеркивает, что является акционистом, а не перформером, т.к. перформанс обычно согласован с теми, кому принадлежит место проведения действия. Кузьмич свои акции делает полностью автономно.





Первая акция Алексея Кузьмича в 2019 году называлась "Творец без яЕц". На ней он в оранжевой форме дворника подметал пол на открытии фестиваля "Aрт-Минск", устроенный "Белгазпромбанком", рассуждая таким образом о художнике, деградировавшем до уровня обслуживающего персонала в оформлении бизнес-задач.





Вторая акция "Щит" родилась из условия "только никаких членов" от организаторов выставки. Кузьмич закрепил табличку "Міністэрства Культуры" (министерство культуры. - Ред.) на эрегированном члене, и под эротические стоны, доносящиеся из планшета, с поднятыми руками с надписью на ладонях: "Со всем согласен" молча встал обнаженным перед посетителями и организаторами выставки.









Чем запомнились акции Кузьмича

Темой третьей акции "Родина-BDSM" было возведение любой идеи в культ. Художник завязал глаза пионерским галстуком, проколол кожу на груди значком БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи), вскинул руку в нацистском приветствии, а также поджег крест, сбитый из досок его собственных картин, которые он "замарал тем, что выставлял в государственной галерее". Видео с акции опубликовано на ресурсе Pornhub. Другие социальные платформы удалили его в связи с многочисленными жалобами на "насилие и жестокость".





С 2019 года состоялось 4 акции Алексея. Во всех он так или иначе высказывался против цензуры и власти, в трех из них были отсылки ко вторичным мужским половым признакам. Однако, Алексей обращает внимание: "С темой гендера я в своем искусстве не работаю, как может показаться. Фаллический символ в моих акциях имеет другие интерпретации. Он символизирует, например, религию и власть, не разделяя на мужское и женское".





На четвертой акции "Верую" Кузьмич стоял с раскинутыми руками и завязанными флагом глазами на избирательном участке. На его груди находился избирательный бюллетень с рисунком мужского полового органа.





Выход перед ОМОНом был назван "Пришествие 2: Апокалипсис" и оказался второй частью акции "Верую". Акциониста не задержали сразу, но за ним пришли в ту же ночь домой. Несколько суток он провел в СИЗО, где по словам очевидцев, в те дни происходили избиения и пытки.





Как Кузьмич провоцирует власть

В интернете есть фотография спины и ягодиц Алексея после пребывания в СИЗО. Они покрыты большими гематомами. То, что журналисты, рассказывая о нем, делают упор на пережитом насилии, Кузьмич расценивает как ненужное смещение фокуса: "Пишут о бедном избитом художнике, но я не жертва. Мое искусство провоцирует власть на реакцию. Я нападаю первым, я - агрессор". Политическим активистом Кузьмич себя тоже не считает: "Не хочу придерживаться ничьей "линии партии", я против всех".





По поводу возможного акционизма в эмиграции Алексей говорит: "Когда художник пытается делать что-то в другой стране, он сталкивается с тем, что не знает контекста и кодов, его акции перестают звучать". Сейчас Алексей Кузьмич находится в Берлине в резиденции для художников по приглашению организации ABA. Политического убежища он пока просить не собирается.