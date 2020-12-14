«Путин выставит себя идиотом, если согласится с филькиной грамотой Лукашенко»

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Фото: kommersant.ru

«Если отдать фиктивному органу полномочия, то общество и мир этого не примут»







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«Хочет он или нет, понимает или нет, но Лукашенко не является законно избранным президентом. Это человек, который удерживает власть путем фальсификации результатов выборов, путем насилия против мирных протестующих. Он не должен оставаться у власти, но теперь ищет лазейки как это сделать – если не президентом, то на какой-то другой должности. Но это нельзя назвать конституционной реформой», – сказал Гончарик.

«В законодательстве прописано Национальное собрание (парламент). Если по логике Лукашенко Всебелорусское собрание будет представлять волю народа, то Национальное собрание, депутаты – кого представляют? Мы понимаем, что на прошлых выборах депутатов назначали власти, но по закону их избирают граждане страны, и значит депутаты представляют волю народа. А создавать новый орган и говорить о том, что он укрепит демократию в стране – смешно», – считает Гончарик.

«Если отдать какому-то фиктивному органу полномочия по изменению Конституции и управлению страной, то белорусское общество и мир этого не примут. Люди не дураки».

«Это нужно уже вообще закрыть глаза на все. Путин и российской руководство выставят себя дураками и идиотами, если согласятся с филькиной грамотой Лукашенко», – считает Гончарик.

«Не факт, что Россию устраивает проект реформы, предлагаемый руководством Беларуси»







Фото: eurobelarus.info

«Самая вероятная версия: предложение Лукашенко – просто способ обойти необходимость проведения референдума по принятию поправок к Конституции. Очевидно, что власти будут предлагать наиболее удобный для себя вариант, общество его не поддержит, а нарисовать нужные результаты голосования как прежде уже вряд ли получится», – сказал Егоров.

«Думаю, что есть. Но не факт, что он устраивает все стороны, участвующие в процессе – в том числе Россию», – считает Егоров.

«На Всебелорусском народном собрании – не ранее. Даже во время обсуждений, которые проводились в регионах с участием депутатов парламента, никаких конкретных и целостных проектов изменения Конституции не предлагалось. Была информация по предложениям Федерации профсоюзов по отдельным статьям – но не более того», – сказал Егоров.

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На минувшей неделепредложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. А также избирать туда на пятилетний срок делегатов, которым будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.Наблюдатели заподозрили, что в этом и может заключаться конституционная реформа по мнению властей: Лукашенко возглавит новый орган и вновь будет контролировать всю политическую жизнь в стране.поинтересовался у экспертов: устроит ли такой вариант Россию, которая настаивает на проведении в Беларуси конституционной реформы в своих интересах?Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментарииотметил, что ничего общего предложение руководителя страны с настоящей конституционной реформой не имеет.Тем более, что Всебелорусское народное собрание не имеет никакого смыслового наполнения, подчеркнул он.Он добавил:Устроит ли предложение Лукашенко Россию, которая давно и упорно настаивает на проведении в Беларуси конституционной реформы?По его мнению, Москва должна быть разочарована предложением руководителя страны, т.к. она дала ему время на уход из власти, предложив сначала провести конституционную реформу, а уже затем новые честные выборы. Теперь же Лукашенко не хочет идти по такому пути, желая сохранить свою власть.Руководитель Центра европейской трансформациив комментарииотметил, что пока нельзя говорить о том, что руководитель страны обрисовал вариант конституционной реформы.Замысел властей в том, что Всебелорусское народное собрание после придания ему статуса конституционного органа сможет принять новый вариант основного закона страны.Но есть ли у руководства страны уже конкретный проект конституционной реформы, или оно все еще находятся в поиске?Когда белорусы смогут ознакомится с проектом конституционной реформы, разработанной властями?