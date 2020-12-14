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Пациентка больницы не узнала Лукашенко – видео
14.12.2020 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пациентка не узнала Александра Лукашенко, который сегодня продолжает инспектировать минские больницы, в которых сражаются с COVID.
Сегодня он приехал с визитом в 4-ю городскую клиническую больницу. Одной из пожилых пациенток Лукашенко предложил воды.
"Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем", – предложил гость палаты.
После он пожал женщине руку и выразил уверенность в том, что она обязательно поправится.
"Потом мне позвоните", – сказал Лукашенко, обращаясь к пациентке, и пообещал непременно ответить.
Женщина спросила, кому ей звонить, а после призналась, что сперва не узнала, с кем разговаривала.
"Успехов вам!" – пожелал Лукашенко и поинтересовался именем своей собеседницы. Уходя из палаты, он напомнил, что "ждет звонка".
Как происходило общение, смотрите на видео.
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Александр Лукашенко посещает 4-ю городскую клиническую больницу им. Н.Е. Савченко. Смотрите на видео, как он общается с пациентами.
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