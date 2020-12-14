ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пациентка больницы не узнала Лукашенко – видео

14.12.2020 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пациентка не узнала Александра Лукашенко, который сегодня продолжает инспектировать минские больницы, в которых сражаются с COVID.

Сегодня он приехал с визитом в 4-ю городскую клиническую больницу. Одной из пожилых пациенток Лукашенко предложил воды.

YouTube/ Sputnik Беларусь
Каким должен быть 2021 год по версии Лукашенко - видео

"Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем", – предложил гость палаты.

После он пожал женщине руку и выразил уверенность в том, что она обязательно поправится.

"Потом мне позвоните", – сказал Лукашенко, обращаясь к пациентке, и пообещал непременно ответить.

Женщина спросила, кому ей звонить, а после призналась, что сперва не узнала, с кем разговаривала.

"Успехов вам!" – пожелал Лукашенко и поинтересовался именем своей собеседницы. Уходя из палаты, он напомнил, что "ждет звонка".

Как происходило общение, смотрите на видео.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко посещает 4-ю городскую клиническую больницу им. Н.Е. Савченко. Смотрите на видео, как он общается с пациентами.
 
Новости дня
Новости разные
 
На гомельской трассе столкнулись 15 машин. Но обошлось без пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика