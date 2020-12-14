Пациентка больницы не узнала Лукашенко – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пациентка не узнала Александра Лукашенко, который сегодня продолжает инспектировать минские больницы, в которых сражаются с COVID.

Сегодня он приехал с визитом в 4-ю городскую клиническую больницу. Одной из пожилых пациенток Лукашенко предложил воды.

"Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем", – предложил гость палаты.

После он пожал женщине руку и выразил уверенность в том, что она обязательно поправится.

"Потом мне позвоните", – сказал Лукашенко, обращаясь к пациентке, и пообещал непременно ответить.

Женщина спросила, кому ей звонить, а после призналась, что сперва не узнала, с кем разговаривала.

"Успехов вам!" – пожелал Лукашенко и поинтересовался именем своей собеседницы. Уходя из палаты, он напомнил, что "ждет звонка".

Как происходило общение, смотрите на видео.