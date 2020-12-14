Когда Этне не спится: как выглядел самый большой вулкан Европы на выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сицилийская Этна в воскресенье продемонстрировала огненный фейерверк.

Этна - самый большой действующий вулкан в Европе. Жители итальянской провинции Катания могут время от времени наблюдать за активностью вулкана.

В воскресенье Этна выплюнула в воздух лаву и пепел. Фонтаны лавы в некоторых местах били на высоту до ста метров, а шлейф пепла поднялся на пять километров, он долетел до некоторых деревень.

На рассвете в понедельник небольшая активность все еще сохранялась. Смотрите на видео, как выглядит ночное небо над Сицилией, когда Этна проявляет активность.

А делает она это регулярно, и благодаря своей постоянной активности была названа вулканом десятилетия ООН – или декадным вулканом. В 1996 году Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли было определено 16 вулканом, заслуживающих особого изучения ввиду того, что они представляют потенциальную опасность для людей. Эти вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения.

О том, как местные жители любят Этну, читайте здесь .

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