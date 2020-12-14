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Когда Этне не спится: как выглядел самый большой вулкан Европы на выходных
14.12.2020 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сицилийская Этна в воскресенье продемонстрировала огненный фейерверк.
Этна - самый большой действующий вулкан в Европе. Жители итальянской провинции Катания могут время от времени наблюдать за активностью вулкана.
В воскресенье Этна выплюнула в воздух лаву и пепел. Фонтаны лавы в некоторых местах били на высоту до ста метров, а шлейф пепла поднялся на пять километров, он долетел до некоторых деревень.
На рассвете в понедельник небольшая активность все еще сохранялась. Смотрите на видео, как выглядит ночное небо над Сицилией, когда Этна проявляет активность.
А делает она это регулярно, и благодаря своей постоянной активности была названа вулканом десятилетия ООН – или декадным вулканом. В 1996 году Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли было определено 16 вулканом, заслуживающих особого изучения ввиду того, что они представляют потенциальную опасность для людей. Эти вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения.
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Благодаря постоянной активности Этна была названа вулканом десятилетия ООН. Смотрите на видео, как выглядело небо над Сицилией в воскресенье.
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