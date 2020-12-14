Котюга: «Многие мои друзья подписывают провластные письма, но сами при этом ходят в майках с другой символикой»

Источник материала: Салiдарнасць

Сильнейшая конькобежка в истории Беларуси Анжелика Котюга в интервью Tribuna.com рассказала о подписи в письме спортивной общественности за новые выборы и поделилась мнением о появлении провластного письма.





– Как принималось решение подписать письмо за новые выборы и против насилия?

– Определённое время я старалась занимать аполитичную позицию. Никуда не влезала, наблюдала и делала выводы. Пыталась проанализировать и понять: может быть какая-то из сторон просто воздух сотрясает. Или, как у нас принято говорить, распространяет фейки, пиарится и так далее. Наблюдала, смотрела, слушала, много читала. И глядя на всё, что происходит в последнее время, приняла это решение. Приняла эту позицию. Гонений и насилия быть не должно.

И, наверное, та сторона, которую я выбрала сейчас, соответствует моему голосованию на выборах.

– Читали для того, чтобы получить информацию или убеждали себя в чем-то?

– Пыталась найти свою твёрдую позицию. Мы же здесь живем и мы должны в этом участвовать. Мимо нас не может такое проходить. Отсидеться где-то не получится. Гражданский долг, гражданская позиция – это, конечно, очень высокие слова, но так и есть. Я живу в этой стране, и я должна иметь мнение по каким-то вопросам. Конечно, я не большой финансист или экономист, но есть спорт, обычная жизнь, социум.

Меня немного поражает одна вещь. Многие мои друзья и знакомые подписывают провластные письма, но сами при этом ходят в майках с другой символикой. Я не понимаю этого. Понимаю, что все хотят выживать, но для меня это странно.

– Меняется отношение к таким знакомым?

– Нет. Человеческие отношения все равно остаются. Вот подписался Олег Рыженков. Но я всё равно к нему отношусь с уважением. С той же Карстен мы не знакомы, но в нашем спорте её принято называть Екатериной Великой. И я помню, как она участвовала в Олимпиаде в Сиднее. Как мы ночью подскакивали с постели, переживали и болели. К ней я отношусь с уважением. У неё своя позиция, у меня – своя.

– Но ведь фактически, ставя подпись под этим письмом, они одобряют насилие в отношении белорусов.

– Это их мысли. Среди моих подруг и друзей тоже есть такие люди. И дебаты порой идут серьезные. Каждая сторона убеждает, факты приводит. Но мы стараемся как-то цивилизовано общаться. И я не собираюсь доставать вилку и тыкать ею в человека только за иное мнение.

Принято говорить, что будущее без прошлого не строится, но и по прошлому сильно топтаться не стоит. Наверное, надо сойти и двигаться дальше… Но сегодня вот включаю утром телевизор (хотя я его не смотрю) и ужасаюсь от того, что вижу.

– Что показывали?

– Рассказывали что-то про Советский Союз, социализм, коммунизм. Невозможно топтаться на этих углях уже. Нельзя это делать. Да, это история, но не до такой же степени ею жить.

– С мужем одинаково мыслите?

– Спорим иногда :). Игорь занимает нейтральную позицию, потому что он прожил поболе, чем я. Говорит, что в жизни видел много и уже от этого устал. Дочка моложе. Она современная личность. Но вообще мы свой семейный выбор сделали.