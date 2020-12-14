В России заявили о возможности посредничества ОБСЕ между властями и оппозицией в Беларуси

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Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что окно такой возможности полностью не закрыто, но конкретных предложений о возможных действиях ОБСЕ никто не выдвигает.

"Я полагаю, что при всей сложности ситуации какое-то окно возможности, о чем, кстати, белорусская сторона тоже говорит, для ОБСЕ еще не полностью закрыто. Алгоритм они [белорусские власти] выбирают сами, как в дальнейшем вести дела с учетом непростой ситуации в самой республике. Инструментарий известен, но, конечно, это не грубые попытки вмешательства во внутренние дела, а конструктивный диалог о том, как могла бы организация содействовать этому. Пока ясности в том, что могла бы сделать ОБСЕ в этой связи, нет", - сообщил Лукашевич ТАСС .

По его словам, в настоящее время со стороны ОБСЕ происходят попытки "нахрапом зайти в этот огород и навести свои порядки". "Понятно, что такие методы в XXI веке вряд ли приемлемы. Любое задействование любых инструментов ОБСЕ должно происходить только с добровольного согласия и при полной готовности самих белорусских партнеров", - подчеркнул Лукашевич.

Российский постпред пояснил также, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ "по сути провалилось со своей мониторинговой миссией по наблюдению за президентскими выборами летом этого года" из-за собственного отказа приехать в Беларусь. "Получилось, что подставили всю организацию", - добавил дипломат.

"Конечно, возможности нашей организации конструктивно, подчеркиваю, содействовать диалогу властей Беларуси и оппозиции серьезно ограничены этим маневром БДИПЧ и последовавшим за этим маневром еще одним совершенно вероломным шагом - запуском так называемого московского механизма", - сказал Лукашевич и добавил, что все это ограничило пространство для маневра ОБСЕ в наведении диалога с Минском.

"ОБСЕ пока не в полной мере, мягко говоря, воспользовалась своим широким инструментарием для налаживания диалога в Беларуси. Наоборот, мы все больше видим попытки почти силой навязать Минску посреднические услуги. Приходя в гости, надо иметь приглашение, иначе возникает вопрос: зачем пришли? Такие методы нетерпимы, они дискредитируют саму организацию", - признал Лукашевич.

Постпред РФ особо подчеркнул, что решение принимать или не принимать посреднические услуги - "это суверенное право Республики Беларусь".