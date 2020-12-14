В МВД рассказали подробности массовой аварии на трассе М5 под Марьиной Горкой

Источник материала: Tut.by

В массовой аварии на трассе М5 под Марьиной Горкой участвовали 15 автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла в 19.26 в Пуховичском районе. По данным МВД, водитель Peugeot двигался по трассе М5 Минск — Гомель, не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где врезался в знак. Ехавший за легковушкой водитель грузовика MAN резко нажал педаль тормоза, после чего автомобили начали врезаться друг в друга.



Фото: МВД

— Всего в ДТП участвовало 15 автомобилей. Пострадавших нет, — рассказали в МВД.



Фото: МВД



Фото: МВД

Напомним, читатели сообщали AUTO.TUT.BY, что трасса в районе аварии была очень скользкой.