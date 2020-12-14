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В МВД рассказали подробности массовой аварии на трассе М5 под Марьиной Горкой

14.12.2020 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В массовой аварии на трассе М5 под Марьиной Горкой участвовали 15 автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла в 19.26 в Пуховичском районе. По данным МВД, водитель Peugeot двигался по трассе М5 Минск — Гомель, не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где врезался в знак. Ехавший за легковушкой водитель грузовика MAN резко нажал педаль тормоза, после чего автомобили начали врезаться друг в друга.


Фото: МВД

— Всего в ДТП участвовало 15 автомобилей. Пострадавших нет, — рассказали в МВД.


Фото: МВД

Фото: МВД

Напомним, читатели сообщали AUTO.TUT.BY, что трасса в районе аварии была очень скользкой.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Читатели сообщали AUTO.TUT.BY, что трасса в районе аварии была очень скользкой.
 
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