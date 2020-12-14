В Минске пройдет «Фестиваль белорусского кино». Программа - ну очень насыщенная

Источник материала: Tut.by

Лучшее, что произошло в белорусском кино за год — яркие игровые, анимационные и документальные фильмы — можно увидеть на большом экране. Познакомиться с программой Национального конкурса 27-го ММКФ «Лістапад» и обсудить фильмы с их создателями можно будет с 17 по 23 декабря в кинотеатре Silver Screen Galileo . Билеты — по 7 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Фестиваль, посвященный 96-летию белорусского кино, как никогда насыщенный: за неделю вы сможете увидеть около 20 новых отечественных картин. Открывать и закрывать «Фестиваль белорусского кино» будут два творческих вечера, посвященных погибшим кинематографистам. Напомним, 14 мая 2020 года звукорежиссер Максим Гавриленко, режиссер Любовь Земцова и продюсер Владимир Михайловский, авторы документального проекта «Неизвестная Беларусь», возвращались со съемок очередного сюжета и попали в аварию на трассе Минск — Гомель.

Итак, делимся программой мероприятий по дням.

17 декабря состоится творческий вечер художника-звукорежиссера Максима Гавриленко. На его счету более 20 кинопроектов, некоторые из которых в этот день снова будут показаны на большом экране: «Под кронами деревьев» (реж. Игнат Качан), From a great height (реж. Влада Сенькова), Victims (реж. Антон Люмо), «Пляж / Лес / Тамбур» (режиссеры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская, лучший белорусский художественный фильм фестиваля «Лістапад-2019») и «Последний лайк доктору Шперлингу» (режиссер Денис Зосик).

18 декабря покажут два фильма о жизни вдали от столицы. Короткометражный фильм Алеся Лапо «Все мероприятия по плану» расскажет о молодом директоре сельского Дома культуры в агрогородке Поболово Рогачевского района. Пробуя найти новые аспекты деятельности культурного очага в деревне, он планирует создать компьютерный класс для пожилых людей и сталкивается со многими трудностями, которые связаны с психологией и возрастом сельских жителей. Следом — «Невядомы рай» Дарьи Юркевич, картина про естественное существование трех сестер в «раю» недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Сразу после этого — экспериментальный автобиографический доку-хоррор Никиты Лаврецкого, названный его собственным именем и агрессивно смонтированный из лоуфай-видео, где главный герой-автор появляется в возрасте от нуля до 16 лет. «Никита Лаврецкий» запечатлел круговорот повседневного насилия, страсти к искусству и экзистенциальной тревоги.



«Запретная зона». Фото предоставлено ООО «Медиакуб»

19 декабря пройдет показ триллера «Запретная зона» Митрия Семенова-Алейникова. В центре внимания — трансформация общественного сознания и человеческих отношений в конце 1980-х годов в зоне отчуждения, возникшей после аварии на Чернобыльской АЭС. Следом — документальный фильм «Проживающие» Андрея Князевича об уединенной жизни в диспансере для больных психическими заболеваниями. После — короткий метр «Мне трэба поціскаў…» Андрея Кутило о самопожертвовании, могучей силе воображения и поэзии в забытом богом селе бескрайней белорусской провинции.

20 декабря можно увидеть короткометражку Виктора Аслюка «Эпитафия» — фильм о месте встречи живых и мертвых людей, где они смотрят друг на друга и даже разговаривают. После этого — документальный фильм Владимира Луцкого «Код предков» : фильм — исследование корней белорусского и украинского народов, поиск их самобытности через изучение мелодии славянского этнографического наследия.

21 декабря вас зовут на новый фильм Анастасии Мирошниченко «Темнота снаружи» , который позволяет заглянуть в удивительный мир и изменить восприятие возможностей человека. Для команды слепых футболистов из Беларуси участие в отборочном раунде чемпионата Европы становится единственным шансом выбраться из темноты и заявить о себе. Но на пути спортсменов есть серьезные препятствия, и только взаимная поддержка и внутренний свет помогают им двигаться к цели.



«Царство звезд». Кадр из фильма

22 декабря состоится показ трех фильмов. Первый — анимационная работа Ивана Гопиенко «Царство звезд» . Это история об искаженных идеях, прощении и человечности, нашем стремлении стать лучше, получившая кинопремии в Европе, Канаде и США. Далее — творческий эксперимент Саши Кулак и Дарьи Головой «Где живут желания» . Последний показ на этой неделе — «Дима» Димы Дедка. Его герой-вор задается вопросом: честно ли он прожил свою жизнь. И свою ли?

Творческий вечер Любови Земцовой и Владимира Михайловского пройдет 23 декабря. Режиссер, сценарист и оператор Любовь Земцова сняла документальные фильмы, главной темой которых была любовь — это определило ее метод в кино и принцип отношения к миру. Режиссер и продюсер документального фильма «Неизвестная Беларусь» Владимир Михайловский сотрудничал с Любовью в различных кинопроектах. Один из них — «Место любви» — покажут в этот вечер. Кроме того, будет представлен новый фильм Любови «Свободные люди» о жителях села Нижние Жары Гомельской области, борющихся за право остаться на своей родине.

Советуем соблюдать меры безопасности и сделать поход в кино максимально безопасным: используйте маски и другие защитные средства. В кинозалах также будет обеспечена социальная дистанция между зрителями.

Когда: с 17 по 23 декабря

Где: Silver Screen Galileo

Сколько: 7 рублей