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На гомельской трассе столкнулись 15 машин. Но обошлось без пострадавших

14.12.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера на автомобильной дороге МинскГомель столкнулось пятнадцать машин, сообщили в МВД. ДТП случилось в 19:26 в Пуховичском районе, на 48-м км трассы М5. Повлияла погода, события развивались стремительно, по цепочке.

— Водитель автомобиля Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил столкновение с дорожным знаком. Вследствие чего водитель автомобиля MAN резко нажал педаль тормоза, и ехавшие следом машины совершили столкновение. Всего в ДТП участвовало 15 машин. Пострадавших нет, автомобили имеют механические повреждения, — сообщили в МВД.

На гомельской трассе столкнулись 15 машин. Но обошлось без пострадавших
На гомельской трассе столкнулись 15 машин. Но обошлось без пострадавших
На гомельской трассе столкнулись 15 машин. Но обошлось без пострадавших

(будет дополнено)

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вчера на автомобильной дороге Минск — Гомель столкнулось пятнадцать машин, сообщили в МВД. ДТП случилось в 19:26 в Пуховичском районе, на 48-м км трассы М5. Повлияла...
 
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