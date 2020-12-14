На гомельской трассе столкнулись 15 машин. Но обошлось без пострадавших

Источник материала: Onliner

Вчера на автомобильной дороге Минск — Гомель столкнулось пятнадцать машин, сообщили в МВД. ДТП случилось в 19:26 в Пуховичском районе, на 48-м км трассы М5. Повлияла погода, события развивались стремительно, по цепочке.

— Водитель автомобиля Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил столкновение с дорожным знаком. Вследствие чего водитель автомобиля MAN резко нажал педаль тормоза, и ехавшие следом машины совершили столкновение. Всего в ДТП участвовало 15 машин. Пострадавших нет, автомобили имеют механические повреждения, — сообщили в МВД.













(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .