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Лукашенко: «Раиса Михайловна, жду вашего звонка»
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как позвонить главе государства?
Во время
— Ну все, жму вашу руку, выздоровеете, вот посмотрите! Потом мне позвоните, — предложил Лукашенко
— А как вам звонить? — поинтересовалась пациентка 4-й ГКБ.
— Найдете! Если захотите — найдете! Я обязательно отвечу, — пообещал глава. —Только не переживайте.
— А кто вы, я вас не знаю? — не опознала больная гостя в маске.
— Она разговаривала со мной и не поняла, с кем, — засмеялся Лукашенко и снял маску, после чего долго жал руку женщине и пообещал приходить в больницу к ней чаще.
— Ой, спасибачка, — расчувствовалась больная.
— Успехов вам. Держитесь! Как вас зовут? — поинтересовался Лукашенко.
— Раиса.
— А по батюшке?
— Михайловна.
— Ну все, Раиса Михайловна, жду вашего звонка! — повторил Лукашенко.
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Как позвонить главе государства?
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