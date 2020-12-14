Лукашенко: «Раиса Михайловна, жду вашего звонка»

Источник материала: Салiдарнасць

Как позвонить главе государства?

Во время очередного посещения больницы в понедельник Александр Лукашенко помог напоить водой больную женщину, а потом попросил ее созвониться с ним после выздоровления. Видео публикует Телеграм-канал Пул первого .

— Ну все, жму вашу руку, выздоровеете, вот посмотрите! Потом мне позвоните, — предложил Лукашенко

— А как вам звонить? — поинтересовалась пациентка 4-й ГКБ.

— Найдете! Если захотите — найдете! Я обязательно отвечу, — пообещал глава. —Только не переживайте.

— А кто вы, я вас не знаю? — не опознала больная гостя в маске.

— Она разговаривала со мной и не поняла, с кем, — засмеялся Лукашенко и снял маску, после чего долго жал руку женщине и пообещал приходить в больницу к ней чаще.

— Ой, спасибачка, — расчувствовалась больная.

— Успехов вам. Держитесь! Как вас зовут? — поинтересовался Лукашенко.

— Раиса.

— А по батюшке?

— Михайловна.

— Ну все, Раиса Михайловна, жду вашего звонка! — повторил Лукашенко.