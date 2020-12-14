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Минздрав Беларуси анонсировал пик пневмоний в полтора месяца

14.12.2020 13:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь вышла на пик пневмоний, где «разобьет бивак» минимум на полтора месяца.

Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, добавив, что «к счастью» все прогнозы Минздрава сбываются.

"Для индикации состояния эпидемического процесса в нашей стране мы, как и все, смотрим на количество заболевших. Но это не является для нас основным индикатором. Им все-таки является анализ поступления людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом. К счастью, наши прогнозы пока сбываются: во всех регионах мы вышли на пик. К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца. Но крайне важный факт - эти пики не настолько высоки, насколько могли бы быть", - оптимистично рассуждает чиновник (цитата БелТА).

К счастью, есть еще одна хорошая новость от Минздрава на сегодня – оценка времени, сколько займет спуск с пика, очень похожего на высокогорное плато.

"Как минимум до июня мы будем жить с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным", - сказал Пиневич.

 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь вышла на пик пневмоний, где «разобьет бивак» минимум на полтора месяца.
 
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