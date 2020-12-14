ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Годныя песні". Неуловимый "Вольны хор" представил свой первый альбом

14.12.2020 13:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Потрясающий онлайн-концерт! Если вы по какой-то причине его пропустили в выходные, то обязательно посмотрите сейчас.

"Годныя песні". Неуловимый "Вольны хор" представил свой первый альбом
«Вольны хор» представил свой первый альбом «Годныя песні». Презентация прошла 12 декабря в виде часового сольного онлайн-концерта на двух площадках в YouTube. 

На концерте прозвучали композиции из альбома, в который вошли вошли произведения беларусских авторов. Среди них – «Магутны Божа»,  «Пагоня», «Прощание с Родиной», «Дзе мой край», «Муры», «Не загаснуць зоркі ў небе», «Нёман», «Красуня-вясна». 

Некоторые тексты песен в разное время были под запретом, а их авторы – расстреляны, напоминают артисты.


«Вольны хор» появился в августе 2020 года. По словам участников, это стало реакцией на политические события в стране. 

«Это объединение музыкантов, которые не могут молчать, для которых пение и песни – это средство высказывания своей позиции», — говорят о себе артисты.

Хор неожиданно появляется в публичных местах Минска – в метро, на вокзале, в оперном театре, библиотеке, у филармонии, цирка, в торговых центрах, мемориале «Яма» — и исполнял композиции, ставшие особенно популярными во время беларусских протестов. 

Он также участвовал во дворовых концертах, ставших популярными во время протестов в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потрясающий онлайн-концерт! Если вы по какой-то причине его пропустили в выходные, то обязательно посмотрите сейчас.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рада БНР обратилась к ВОЗ с призывом помочь остановить COVID-19 в белорусских тюрьмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика