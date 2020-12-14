"Годныя песні". Неуловимый "Вольны хор" представил свой первый альбом

«Вольны хор» представил свой первый альбом «Годныя песні». Презентация прошла 12 декабря в виде часового сольного онлайн-концерта на двух площадках в YouTube.





На концерте прозвучали композиции из альбома, в который вошли вошли произведения беларусских авторов. Среди них – «Магутны Божа», «Пагоня», «Прощание с Родиной», «Дзе мой край», «Муры», «Не загаснуць зоркі ў небе», «Нёман», «Красуня-вясна».





Некоторые тексты песен в разное время были под запретом, а их авторы – расстреляны, напоминают артисты.









«Вольны хор» появился в августе 2020 года. По словам участников, это стало реакцией на политические события в стране.





«Это объединение музыкантов, которые не могут молчать, для которых пение и песни – это средство высказывания своей позиции», — говорят о себе артисты.





Хор неожиданно появляется в публичных местах Минска – в метро, на вокзале, в оперном театре, библиотеке, у филармонии, цирка, в торговых центрах, мемориале «Яма» — и исполнял композиции, ставшие особенно популярными во время беларусских протестов.





Он также участвовал во дворовых концертах, ставших популярными во время протестов в Минске.