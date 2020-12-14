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В Минске без света остались «Маяк Минска», Dana Mall, бизнес-центр и школа
Источник материала: Хартия'97
В Минске без света остались «Маяк Минска», Dana Mall, бизнес-центр и школа
В крупном районе уже третий раз за две недели отключают электричество.
В Минске без света остался крупный район. Читатели
Сообщается, что в восточной части города нет света в школе № 61, в жилом комплексе «Маяк Минска», торговом центре Dana Mall и бизнес-центре. В том числе, по словам очевидцев, не работают светофоры.
— В «Маяке» третий раз за две недели отключают электричество. Его просто нет по всему району, — сообщает читатель.
В «Минскэнерго» сообщили, что света нет из-за того, что повреждено высоковольтное оборудование.
— В течение двух часов с момента отключения свет появится, бригады уже работают, — пояснили в аварийной службе.
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В крупном районе уже третий раз за две недели отключают электричество.
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