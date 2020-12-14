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Бело-красно-белый флаг и «Погоня» ворвались в зимний спорт

14.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бело-красно-белый флаг и «Погоня» ворвались в зимний спорт

  • 14.12.2020, 12:40
  • 2,728
Бело-красно-белый флаг и «Погоня» ворвались в зимний спорт

В ход идут сноуборды, коньки и даже клюшки.

Хватает среди звездных «зимников» и тех, кто не боится говорить правду – это фристайлисты во главе с Николаем Козеко и Александрой Романовской, лыжник Сергей Долидович (единственный в истории своего вида, кто выступал на семи Олимпиадах), одна из лучших белорусских конькобежек Анжелика Котюга, биатлонная легенда Надежда Скардино и другие, пишет «Трибуна».

А ведь есть еще и простые фанаты спорта, готовые доказать, что зимние виды с народом! Пока минское «Динамо» с символами протеста взаимодействует только в Нижнекамске отдуваться за хоккей приходится объединению ByZone (это настоящие фанаты «зубров») и другим любительским командам. Им даже успели запретить использовать «незарегистрированную символику», а также «рекламировать политические партии, союзы и другие организации, преследующие политические цели», но даже после этого мы видим вот такие классные кадры.

Когда-то в форме с «Погоней» выступала сборная Беларуси (с тех времен сохранился и общий снимок, и великий кадр с Михаилом Захаровым). Но и сейчас похожие джерси не забыты – причем используют их совсем юные хоккеисты. Ждем этого парня в сборной новой Беларуси!

Прокачивают хоккеисты и другую амуницию. Как вам такая клюшка здорового человека БЧБ-клюшка?

Установившиеся в Беларуси морозы дали возможность проявить себя и любителям коньков – сейчас им для этого не нужны даже ледовые дворцы. Произвольная программа с БЧБ-флагом прямо на замерзшей реке – кажется, это явный претендент на победу в ЧБ по фигурному катанию.

Впрочем, конкуренция в протестной «фигурке» может быть нешуточная. Красиво!

Спортсмены, находящиеся на сборах в Стайках, передали привет самбисту Степану Попову, которого на днях уволили из Центра олимпийской подготовки за гражданскую позицию. Лед на местном водохранилище пришелся очень кстати.



БЧБ-лыжников мы пока не видели, но думаем, что это дело времени – если уж такой спортинвентарь есть даже у снеговика с бело-красно-белым флагом, то дело не за горами.

А вот на сноуборде с БЧБ белорусы уже прокатились. Вышло эффектно!

А от этого фото с горноголыжного склона просто захватывает дух!

А еще морозы и снег подкинули вариантов для спортивного протеста и совсем не зимним видам. Например, даже обычная волейбольная площадка может заиграть яркими красками – нужно только правильно ее почистить.

А вот идейка и для футболистов – расчехлив фотошоп, ее подкинули «Котики про футбол». Сезон в Беларуси продолжается (нам еще предстоит увидеть стыки «Слуцка» и «Крумкачоў) – так что лайк, если хотели бы увидеть нечто подобное на самом деле.

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