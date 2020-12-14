Источник материала: Хартия'97

Рада БНР обратилась к ВОЗ с призывом помочь остановить COVID-19 в белорусских тюрьмах 14.12.2020, 12:27

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Иллюстрационное фото intex-press.by

Ситуация критическая.

Рада Белорусской Народной Республики направила письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебреисусу по поводу условий в белорусских тюрьмах, сообщает «Радыё Свабода» .

От имени населения Беларуси Рада Белорусской Народной Республики обращается к ВОЗ с просьбой призвать нынешнюю белорусскую администрацию выполнить свои обязательства по уставу ВОЗ и белорусской Конституции.

Тедроса Гебреисуса просят помочь, во-первых, прекратить массовую дискриминацию населения, находящегося в заключении вследствие своих политических убеждений и не имеющего нормального доступа к национальной системе здравоохранения во времена пандемии COVID-19. Во вторых, призвать власти Беларуси взять на себя ответственность за здоровье людей, обеспечив надлежащие медицинские и социальные условия в местах массового содержания под стражей.

«Мы просим ВОЗ оказать содействие в предотвращении распространения COVID-19 в белорусских тюрьмах и местах временного содержания, а также помочь заключенным получить доступ к основным медицинским протоколам», — говорится в письме Рады БНР.

В качестве одного из выходов из ситуации Рада БНР предлагает Тедросу Гебреисусу призвать правительство Беларуси отложить массовое исполнение административных наказаний, в том числе тюремное заключение, до окончания пандемии COVID-19.

Беларусь является членом Всемирной организации здоровья (ВОЗ) и участницей ее устава с первого дня, когда он вступил в силу 7 апреля 1948 года.

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