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Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о потере ребенка

14.12.2020 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл удивила публику: герцогиня неожиданно появилась в эфире известного телеканала после опустошающих известий о выкидыше.

© AFP 2020 / DAVID HARRISON
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После переезда из Британии в США имя Маркл стало мелькать в таблоидах чуть реже. СМИ вспоминали прошлые казусы и проступки экс-актрисы, а папарацци пытались отловить ее на улицах Санта-Барбары, но не всегда успешно. Новый всплеск интереса к герцогине произошел после того, как Маркл призналась, что потеряла второго ребенка летом 2020 года.

В минувший уикенд Маркл появилась в эфире канала CNN и взбудоражила поклонников: первое появление экс-актрисы после опустошающего сообщения о выкидыше обсуждают в сети.

Герцогиня записала обращение из своего шикарного дома в Монтесито, в котором поблагодарила всех людей, которые помогали нуждающимся и уязвленным на карантине.

"Они сделали все возможное, чтобы другим не пришлось страдать в изоляции. Мы увидели все самое лучшее в наших соседях и сообществах, которые не остались в стороне, пока другие голодали", – высказалась жена рыжеволосого принца Гарри.

Напомним, что во время карантина Маркл и ее муж также занимались благотворительностью: герцоги поработали поварами, а также освоили профессию курьеров.

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