Министр труда рассказала, как изменят отпуск по уходу за ребенком в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: chastnik.ru

Рассматриваются, в частности, варианты сократить отпуск до двух лет либо оставить трехлетний отпуск, но оплачивать его лишь два года.

Как рассказала телеканалу «Беларусь 1» министр труда Ирина Костевич, сейчас власти рассматривают возможные варианты изменения сроков оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. По словам министра, обсуждаются разные модели: "Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три - для многодетных».

Напомним, что о необходимости пересмотреть отсупк по уходу за ребенком в ноябре заявил Александр Лукашенко.

Костевич отметила в интервью, что за 10 лет число многодетных семей в Беларуси удвоилось, чему способствовала, в частности, программа "Семейный капитал". За время ее работы было открыто более 92 тыс. депозитных счетов на общую сумму 2,3 млрд рублей. 26 тыс. многодетных семей досрочно использовали семейный капитал. Подавляющее большинства - 90% - на приобретение жилья.

Планируется, что возможности применения семейного капитала будут расширены. Не исключено, что его разрешат тратить на покупку части жилого помещения, на ремонт и отделку квартиры. Костевич прогнозирует, что в первой половине следующего года соответствующий проект документа уже будет разработан.