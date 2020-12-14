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Министр труда рассказала, как изменят отпуск по уходу за ребенком в Беларуси
14.12.2020 13:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: chastnik.ru
Рассматриваются, в частности, варианты сократить отпуск до двух лет либо оставить трехлетний отпуск, но оплачивать его лишь два года.
Как рассказала телеканалу
Напомним, что о необходимости пересмотреть отсупк по уходу за ребенком в ноябре заявил Александр Лукашенко.
Костевич отметила в интервью, что за 10 лет число многодетных семей в Беларуси удвоилось, чему способствовала, в частности, программа "Семейный капитал". За время ее работы было открыто более 92 тыс. депозитных счетов на общую сумму 2,3 млрд рублей. 26 тыс. многодетных семей досрочно использовали семейный капитал. Подавляющее большинства - 90% - на приобретение жилья.
Планируется, что возможности применения семейного капитала будут расширены. Не исключено, что его разрешат тратить на покупку части жилого помещения, на ремонт и отделку квартиры. Костевич прогнозирует, что в первой половине следующего года соответствующий проект документа уже будет разработан.
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Рассматриваются, в частности, варианты сократить отпуск до двух лет либо оставить трехлетний отпуск, но оплачивать его лишь два года.
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