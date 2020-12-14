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Дмитриев: «Государственные флаги вроде висят везде, но не дают чувство Победы»

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик о людях, которых нельзя остановить, потому что они разогнались во всю мощь.

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев, подводя итоги ушедшей недели, сделал вывод о том, что «у власти нет политики» и нет планов даже на ближайшие три месяца.

— Закрытие границ, несбыточные планы правительства про экономику, ещё более призрачные про Всебелорусское народное собрание — все это шараханья. Они парализуют систему, хоть и создают иллюзию действия. Как и государственные флаги, вроде висят везде, но не дают чувство Победы, а бело-красно-белый нельзя нигде, а все равно он символ будущего, — отметил Дмитриев.

Политик считает, что большинство людей уже ведут себя и планируют будущее так, как будто «власть поменялась» и нужно просто пройти этот период до логического завершения.

— Мы бежим марафон, коллективный. Это не про скорость, а про способность добежать до финиша. Способность понимать свои силы, ценить их, видеть цель и не сдаваться. При этом бежим мы все вместе, а не сдается каждый по-своему. Это и есть коллективное усилие, которое ведет нас вперед. Поэтому так важны каждодневные шаги.

А власть в это время никуда не бежит, ей — некуда. Она может только выскакивать на трассу и мешать тем, кто участвует в забеге. Но своей цели, своих ориентиров, своего будущего у них нет. Нет своей дистанции. Поэтому так остервенело они мешают бежать другим. Им кажется, что если больше никто не будет бежать, то цель будет достигнута и время остановится. Но это ложь.

Время уже не остановить, как и людей, которые разогнались во всю мощь, — уверен Дмитриев.

 
 
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Политик о людях, которых нельзя остановить, потому что они разогнались во всю мощь.
 
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