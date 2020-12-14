«На YouTube проще, чем на телевидении». Перлин, который в августе ушел с ТВ, запустил свой проект

Источник материала: Tut.by

Уход Евгения Перлина с телевидения в августе вызвал шквал обсуждений. Ведущий объяснил это решение заботой о близких, а также тем, что с учетом ситуации в стране ему стало неуютно в привычном развлекательном жанре. Многие отнеслись к новости скептически: от бывших коллег по цеху звучали предположения о том, что скоро Перлин вернется на телевидение — просто в другой, закадровой должности.

Но пока эти слухи не подтвердились, а Евгений тем временем заявил о новом авторском проекте на YouTube под названием «Начни с себя». Мы узнали подробности, а заодно отношение Евгения к тому, что сейчас происходит в телепроекте, лицом которого он был.



Фото: Оксана Тиховская

— Это не супермасштабное шоу, скорее видеоподкаст о людях, которые состоялись в разных сферах жизни. При этом они начинали с нуля и проходили через очень трудные испытания.

У проекта необычный хронометраж: даже после монтажа разговор получился на 2,5 часа. Понимаю, что это много, но очень хочу рассказать историю человека. Но фишка в том, что смотреть, не отрываясь от экрана, не обязательно: это не фильм, а интересные истории, которые можно включить и послушать в дороге, в наушниках. Это я поясняю, чтобы люди не думали, что Перлин не знает, как пользоваться YouTube. (Смеется.)

Евгений отмечает, что первым героем его проекта будет эпатажный дизайнер Апти Эзиев, а второго он пока не готов рассекретить, т. к. «за эту неделю могут забрать: персона очень интересная, всё на поверхности, но, как ни странно, пока никто не сделал большого интервью». Ведущий говорит, что в рамках проекта будет брать интервью и у политических деятелей, но «не на тему политики».

— Эта ниша уже занята, и в ней есть хорошие проекты, например «Жизнь-малина», — рассуждает Перлин. — Не вижу смысла отвоевывать в ней свое место. В моем случае это будут рассказы о становлении личности и поиске своего пути. Я пришел к этой идее, когда понял, что я встречаю множество интересных людей, и нам вечера не хватает для того, чтобы обсудить их жизнь.

Евгений говорит, что без телевидения чувствует себя нормально:

— Если человеку принципиально важно быть на экране, это ярмарка тщеславия какая-то. И это не моя история. Другое дело — творчество, желание что-то создавать. Ну, YouTube дает мне такие возможности в полной мере. На телевидении ты часто зависишь от эфирного времени, от большой команды людей. Здесь же — решили и сделали. Для сравнения: мое вечернее шоу на «Беларусь 1» готовилось к запуску 9 месяцев. Нынешний проект мы с единомышленниками сделали за неделю. Получается, на YouTube даже проще, чем на телевидении.

— Расскажите, откуда на канале, где пока нет видео, почти 43 тысячи подписчиков? Покупали канал?

— Канал я не покупал. Это один из каналов, где раньше публиковал контент, но не особо им занимался и развивал. Это все натуральные подписчики. Я уже не заметил, как их стало столько, — говорит Евгений и добавляет: — Честно, не крутил! Так как не верю в мертвых пользователей. (Улыбается.)

— Хотите монетизировать эту историю?

— Да. Я пока не очень хорошо в этом разбираюсь, но мне помогут. И, конечно, хотелось бы найти партнеров. Так как работы у меня по-прежнему нет.

На вопрос о заработке на корпоративах Евгений отмечает, что во времена ковида такие заказы единичны. Например, у него есть только одна такая работа — в саму новогоднюю ночь.

О том, что происходит на «родном» канале, и об экс-коллегах по телевидению ведущий отзывается сдержанно:

— Общение поддерживаю только с теми, кто уволился. Да и то не со всеми. Очень хорошо общаемся с Андреем Макаенком, я могу назвать его другом.

Я же телик практически не включаю, после того как уволился. Но кое-что вижу фрагментами. И, конечно, позиция по поводу того, что сейчас происходит в «Добрай ранiцы, Беларусь!» у меня есть, но… Что толку ее озвучивать? (Смеется.)

Подписчики пишут, что не могут это смотреть. И что иногда у них не получается разобрать, что говорят ведущие. Я как человек, который знает процесс создания шоу изнутри, вижу и могу сказать еще больше. Но, повторюсь, не вижу в этом смысла. Шоу от моей критики не изменится.