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Российский гиперзвуковой «Авангард» впервые показали на видео

14.12.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внешний вид российского ракетного гиперзвукового комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» впервые показали на видео. Об этом пишет Lenta.ru.

«Ракета вживую представлена в одной из аудиторий академии РВСН (ракетные войска стратегического назначения) как образец для изучения: там она находится по соседству еще с несколькими другими, однако существенно выделяется на их фоне», — говорится в подписи к ролику.

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, тогда же награжденного орденом Андрея Первозванного.

Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».

 
 
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Владимир Путин утверждал, что ракета может летать со скоростью в 20 раз быстрее звука.
 
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