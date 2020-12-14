Российский гиперзвуковой «Авангард» впервые показали на видео

Источник материала: Tut.by

Внешний вид российского ракетного гиперзвукового комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» впервые показали на видео. Об этом пишет Lenta.ru.

«Ракета вживую представлена в одной из аудиторий академии РВСН (ракетные войска стратегического назначения) как образец для изучения: там она находится по соседству еще с несколькими другими, однако существенно выделяется на их фоне», — говорится в подписи к ролику.

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, тогда же награжденного орденом Андрея Первозванного.

Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».